La 'startup' malagueña WeHop lleva su tecnología 'walkie-talkie' a 118 países

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Las claves Generado con IA La startup malagueña WeHop ha superado los 6.000 usuarios en 118 países sin grandes campañas publicitarias. WeHop transforma el móvil en un walkie-talkie y conecta sistemas tradicionales de radio con smartphones gracias a su tecnología Gateway. La solución facilita la comunicación inmediata en sectores como hostelería, seguridad, logística, construcción y eventos. WeHop colabora con la Asociación de Hostelería de Málaga, Lanzadera y Amazon Web Services, y valora abrir su primera ronda de inversión.

La plataforma tecnológica WeHop, desarrollada en Málaga, ha superado los 6.000 usuarios distribuidos en 118 países. Este crecimiento se ha logrado de manera completamente orgánica, sin haber recurrido a grandes campañas de inversión publicitaria.

La compañía ha desarrollado una solución que transforma el teléfono móvil en un sistema de comunicación tipo walkie-talkie. Además, su tecnología Gateway permite conectar los walkie-talkies tradicionales con smartphones, eliminando las limitaciones de distancia de los sistemas convencionales.

De esta forma, las empresas pueden mantener sus equipos de radio actuales y sumar a empleados o directivos ubicados fuera de cobertura. La herramienta se orienta a sectores donde la comunicación inmediata es crítica, como hostelería, seguridad, logística, construcción y eventos.

Uno de sus principales elementos diferenciales es su Gateway, capaz de integrar infraestructuras de radio con Internet. Así, un trabajador puede hablar desde un walkie-talkie tradicional mientras un compañero recibe la comunicación en su teléfono móvil desde cualquier lugar.

Vista de la aplicación junto a un móvil y un walkie-talkie. EE

La aplicación ofrece también funciones como grupos privados, salas públicas y un botón flotante diseñado para comunicarse rápidamente sin navegar por la interfaz.

Esta startup malagueña nació para resolver necesidades de comunicación en hostelería y la tecnología creció internacionalmente mediante recomendaciones y descargas directas.

WeHop trabaja ahora en acelerar su desarrollo comercial y evoluciones tecnológicas. En esta hoja de ruta, la empresa valora abrir una primera ronda de inversión para incorporar socios que aporten capital, capacidad comercial y apoyo internacional.

Actualmente, la firma continúa desarrollando nuevas funcionalidades y alcanzando acuerdos con colectivos profesionales y empresas estratégicas. Entre ellos destacan la Asociación de Hostelería de Málaga (Mahos), la aceleradora Lanzadera y el gigante tecnológico Amazon Web Services (AWS).