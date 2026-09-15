Gran cambio en el parque eólico de Los Llanos en Casares: quitarán los 46 aerogeneradores y pondrán 8 más modernos

Uno de los aerogeneradores de Naturgy. Naturgy

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Las claves Generado con IA El parque eólico de Los Llanos en Casares sustituirá 46 aerogeneradores por solo 8 más modernos, manteniendo la potencia en 33,4 MW. La generación anual de energía se duplicará, pasando de 77 GWh a 149 GWh, pese a reducir el número de aerogeneradores. El nuevo sistema incluirá baterías de almacenamiento, mejorando la flexibilidad y eficiencia de la integración de energía renovable. La renovación forma parte de un proyecto nacional de Naturgy para modernizar parques eólicos en varias comunidades, con una inversión total de 330 millones de euros.

La tecnología evoluciona a pasos agigantados y en el caso de los parques eólicos el impacto es evidente y más que visible.

En el parque eólico de Los Llanos situado en Casares va a haber un gran cambio. Van a quitar los 46 aerogeneradores actuales y van a poner en su lugar 8 mucho más modernos.

Naturgy, gestora de este parque, ha anunciado que no solo no se verá mermada la potencia, que se mantendrá en 33,4 megavatios, sino que incluso se duplicará la generación de energía.

Es decir, con los ocho aerogeneradores que van a instalar van a generar 149GWh al año y ahora con 46 producen 77 GWh.

La mejora, además de tecnológica y energética, es, lógicamente, visual ya que va a haber 38 aerogeneradores menos, y medioambiental porque tendrá menos impacto.

El proyecto contempla además la incorporación de un sistema de almacenamiento con baterías, que contribuirá a mejorar la flexibilidad de la instalación y facilitará una integración más eficiente de la energía renovable en el sistema eléctrico.

La empresa señala que este parque eólico genera energía renovable que equivale al consumo de 22.000 hogares y evita la emisión de 44.000 toneladas de CO2 al año.

En Málaga hay actualmente 24 parques eólicos en funcionamiento con una potencia total de 645,4 MW. El más grande es el de Altamira en Almargen con 49,3 megavatios.

Proyecto nacional

Naturgy indica que está transformando parques eólicos de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha con una inversión conjunta de 330 millones de euros.

En total cambiará 274 aerogeneradores por otros 40 equipos incrementando la producción energética en torno a un 75%.

Estos proyectos han resultado adjudicatarios de 68 millones de euros en la segunda convocatoria de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas y en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 50 MW, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU.