Cuenta atrás en la primera subasta benéfica de NFT impulsada por una agencia de márketing malagueña

Esta Navidad, la agencia de márketing Grupo Raíz Digital no ha regalado ni una cesta festiva ni una tarjeta para gastar en unos grandes almacenes. No, cada uno de los cien elegidos por la compañía en las fiestas recibió una pequeña pieza de puzle en formato físico y Non Fungible Token (NFT): si se juntan todas, se conforma el cuadro Nunca caminarás solo, del pintor Gregorio López.

Junto con el particular presente, se añadió una invitación a pujar tanto en euros como en la criptomoneda Ethereum por las versiones física y digital de la obra original. Y todo, con un fin solidario: el 100% del dinero que se logre en la subasta, activa desde el 29 de diciembre hasta este miércoles 12 de enero a las 19:00 horas, se dedicará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"Siempre hemos intentado hacer algo que tenga que ver con nuestras raíces. No solo por el nombre, invertir en tu comunidad es la mejor manera de invertir en ti mismo y en tu empresa", destaca a EL ESPAÑOL de Málaga el socio de Grupo Raíz Digital Fernando Moreno. Él aporta la fracción malagueña a una compañía que nació de la unión de siete empresas diferentes y que actualmente cuenta con tres socios: uno en Madrid, otro en Ourense y él, en Marbella.

Así, consultaron con el resto de los hasta 34 trabajadores de Raíz la idea de comprar el simbólico cuadro para la compañía y surgió la idea de hacer la subasta, que se sumó a la iniciativa de hacer un NFT que ya tenían en mente. "Nos preguntamos qué podíamos hacer para que no fuera un dispendio económico, sino que tuviera relevancia dentro del mundo en el que vivimos", explica Moreno. Es en ese momento cuando decidieron introducir el componente benéfico.

"Le preguntamos al equipo a dónde querían que fuera la parte solidaria y salió la AECC: nos han asignado un proyecto y va todo para ello", señala el socio de Grupo Raíz Digital, que indica que no se han puesto una cifra objetiva concreta, sino que "lo que se saque, se saca". Tras once pujas, la cifra que a fecha de publicación de este artículo se llevaría el cuadro son 400 euros, mientras que su versión NFT se mantiene parada en los 0,1 Ethereum.

Pese a que esa vertiendo de criptoarte no está teniendo en este caso tanto éxito como su versión tradicional, se trata de un guiño a un sector que en Málaga y a nivel global no para de crecer: "Todo lo que sea con capacidad de comunicación a nosotros nos interesa", explica el socio de Grupo Raíz Digital.

Es por ello que han experimentado con el componente único del NFT, que en este caso posee tanto la obra como su propia subasta: Muñoz no tiene conocimiento de que hasta la fecha ninguna otra empresa española -sí extranjeras- haya regalado NFT a sus clientes, socios y proveedores, y tampoco posee constancia de que se haya explotado el potencial benéfico de sus subastas.

Sigue los temas que te interesan