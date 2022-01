Estos son los cinco puntos de la zona Este donde Málaga puede instalar radares

El Ayuntamiento de Málaga sigue cociendo a fuego lento su apuesta por instalar radares en la zona Este de la ciudad para controlar el uso que los vehículos de motor hacen de los carriles 30. Sin novedad sobre el momento en que serán activados los dispositivos, EL ESPAÑOL de Málaga sí puede precisar el punto en el que se localizan ya las cabinas en las que de manera rotatoria estarán los cinemómetros municipales.

De acuerdo con las comprobaciones in situ realizadas, estos báculos se encuentran situados:

Calle Bolivia con Pez Plata

Calle Bolivia con Practicante Pedro Román

Avenida Salvador Allende con Escultor Marín Higuero

Avenida Juan Sebastián Elcano con Paseo de las Acacias

Avenida Juan Sebastián Elcano con la calle Ventura de la Vega

Estos cinco puntos no serán los únicos que habrá en toda la ciudad, pero sí los primeros. Desde el área de Movilidad ya informaron semanas atrás que la previsión es que haya, en total, diez cabidas. Las restantes se irán instalando a lo largo del presente ejercicio.

Sea como fuere, el Ayuntamiento ya ha dejado claro que el funcionamiento de los radares no tendrá efectos sancionadores. Es decir, que no podrán multas por más que los usuarios superen con creces los 30 kilómetros de velocidad máxima permitida por esos ejes. Sobre el particular, los responsables municipales indicaron que los dispositivos tendrán inicialmente "sólo con fines estadísticos y de estudio, en ningún caso con fin sancionador".

Desde que se anunció el plan municipal, a mediados del pasado mes de noviembre, sólo se han instalado las cinco cabinas de la zona Este, justo el entorno urbano donde mayor es la afectación de la reducción de velocidad.

Málaga cuenta con una red cercana a 70 kilómetros de carriles en los que tienen preferencia las bicicletas y los vehículos de movilidad personal (VMP) sobre los vehículos de motor, y en los que la velocidad máxima de circulación es 30 km/h para permitir los desplazamientos en aquellos itinerarios carentes de carriles bici segregados, mientras se ejecuta la red integral de carril bici independiente del tráfico.

Pero a estos ejes, implantados al inicio de la pandemia de la Covid, aprovechando la caída drástica de la circulación, hay que sumar 3.603 vías de 1 y 2 carriles (724 kilómetros) en los que la velocidad fue rebajada de 50 km/h a 30 km/h como consecuencia de la entrada en vigor el 11 de mayo de la modificación del Reglamento de Circulación aprobado por el Gobierno Central a través de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tomando como referencia los distritos de la capital, el Este es, con diferencia, el más afectado por la medida estatal. Los 30 kilómetros por hora son referencia en 315 vías y casi 94 kilómetros de esta zona.

Le siguen Churriana, con 250 calles y 77,6 kilómetros; Puerto de la Torre, con 248 vías y 69,2 kilómetros; Carretera de Cádiz, con 221 calles y 44 kilómetros; Cruz de Humilladero, 195 vías y 48,5 kilómetros; Campanillas, con 191 calles y 40,6 kilómetros; Bailén Miraflores, con 138 calles y 23,8 kilómetros; Ciudad Jardín, con 137 calles y 25 kilómetros; Centro, con 112 calles y 24 kilómetros, y Palma Palmilla, con 68 calles y 13,9 kilómetros.

Sigue los temas que te interesan