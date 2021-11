"Somos cuatro gatos de Fuengirola contra grandes departamentos": así monetizan con Google desde casa

Donde no llega Google, llega Fuengirola. Es el planteamiento del CEO de SEMSEOymás, Ángel Hernández, una compañía localizada en el municipio malagueño que desde hace casi una década está dedicada a ayudar a empresas a ingresar más a partir de las herramientas del gigante tecnológico.

"Somos socios preferentes de Google, trabajamos mano a mano con la gente de Google en Irlanda prácticamente todos los días. Digamos que somos una extensión: donde no llegan, tenemos que llegar nosotros. Necesitan una empresa como la nuestra para llegar", explica Hernández en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

De la misma generación de emprendedores malagueños que Freepik o Uptodown -"aunque estamos un poco escondidos", admite-, SEMSEOymás tenía sus propias páginas web a las que sacaban rendimiento económico a través de los anuncios de Google.

"Montamos el sistema con la mejor optimización, tecnológicamente hablando, para publicidad basándonos en los productos de Google", plantea el primer ejecutivo de la compañía fuengiroleña, que no pasó desapercibida para el gigante tecnológico.

Google llamó a su puerta hace unos nueve años para que ayudaran a otras empresas a que también mejoren su posicionamiento, como ellos ya hacían: "Entonces el foco de la empresa cambia totalmente. Éramos tres empresas en el mundo con el certificado de socio de AdSense [la herramienta de gestión de la publicidad de Google], por lo que el margen era grande. Pivotamos totalmente. Dejamos nuestras páginas apartadas y nos dedicamos 100% a la monetización".

Comienza entonces una revolución en el sector, "avanzó todo en prácticamente 3 años más que en los años anteriores" y su multiplican los actores en escena. Actualmente son una de las más de cuarenta Google Certificate Publishing Partner o, en español, socio publicador certificado de Google.

"Estamos compitiendo con empresas que facturan centenares de millones de dólares. Son departamentos de decenas de ingenieros contra cuatro tíos de Fuengirola, cuatro gatos", expresa Ángel Hernández con humor. Pese a ello, SEMSEOymás creció un 150% del año pasado a este y esperar facturar este año ocho millones de euros. El desarrollo digital de la pandemia no les ha soplado en contra.

Esa posibilidad del éxito desde la humildad de la localidad a la que llama hogar, en este caso Fuengirola, es uno de los principales mensajes que Hernández quiere transmitir: animar "a los emprendedores a que se lancen, que no tengan miedo a hablar con nadie", porque "no hacen falta inversores si tienes el foco puesto donde lo teiens que tener. No tienes que estar en Madrid, en Nueva York o en ningún sitio, puede ser desde Soria o Fuengirola".

"Animo a que siga para alante a lo cabezón, a lo burro y se saca. Internet es muy grande y hay muchos nichos aún por explotar", sentencia.

Sigue los temas que te interesan