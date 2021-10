¿Se quedan en Málaga los ingenieros UMA? "Siempre he creído que fuera los contratos son mejores"

Es una de las preocupaciones recurrentes expresadas por las empresas tecnológicas malagueñas. Lo que antes para Málaga era un pro, el acceso a una gran bolsa de talento que habitualmente no encontraba oportunidades en Andalucía, ahora está deveniendo en un reto: hay una enorme competitividad entre las compañías para hacerse con el profesional cualificado. Faltan ingenieros, pero cada año la Universidad de Málaga produce varios centenares de estos profesionales técnicos dispuestos a trabajar.

¿A dónde van? ¿Quieren -y pueden- quedarse en Málaga, o hay factores que les alejen de la ciudad en la que han crecido? ¿Les está cambiando la perspectiva el boom tecnológico de la ciudad? Para comprender sus inquietudes laborales, EL ESPAÑOL de Málaga ha hablado con algunos representantes de una generación de ingenieros que ronda los 25 años, acaba de graduarse o está a punto de hacerlo, y asoma ahora la cabeza en el mercado de trabajo.

Pablo Carrillo

"Aunque sea más caro vivir en Madrid, puedo ganar más dinero y ahorrar"

Estudiante de último año del doble grado de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

"Mi idea principal siempre ha sido irme de Málaga para trabajar a una ciudad grande como Madrid o Barcelona. El nivel de vida es más bajo y el coste, más alto, pero eso se suple con que los contratos son bastante mejores, o al menos eso es lo que siempre he creído. Antes aquí había menos oferta de empleo, o al menos ahora que estoy viendo el mercado laboral, sí que veo bastantes ofertas. Pero no sé el nivel de esas ofertas.

Tengo muchos compañeros que han conseguido aquí trabajo de becas o de ingenieros de primer año y los que conozco que están en Madrid tienen un nivel adquisitivo mayor. Por ahora todavía me renta más irme fuera para que ese porcentaje de ahorro sea mayor. Aunque sea más caro vivir en Madrid, si puedo ganar más dinero, ahorro más. Todavía sigo con la idea de irme.

Ahora bien, si Málaga sigue como va y para el año que viene -que acabo- veo ofertas de empleo más potentes y tal, obviamente yo me quiero quedar en mi ciudad. Todos mis compañeros que están o trabajando o a punto de trabajar, todos prefieren quedarse aquí en Málaga, porque es una ciudad con un nivel de vida muy agradable. No se pueden comparar Madrid o Barcelona, ni mucho menos".

Elena Medina

"Para mi sorpresa, hay muchas oportunidades en Málaga"

Graduada en Ingeniería Industrial, con un máster con especialidad en Ingeniería Eléctrica. Recién contratada en la sede local de una gran empresa nacional.



"He terminado el máster hace muy poco y nada más acabar me puse a buscar empleo. Aparte de Málaga, estuve mirando la opción de irme a Madrid o Sevilla, porque son dos ciudades muy importantes y siempre se tiene el pensamiento de que en esos lugares hay más actividad económica industrial, por lo que iba a ser más sencillo o iba a encontrar mejores oportunidades de las que podría haber encontrado en Málaga.

Para mi sorpresa, hay muchas oportunidades en Málaga y afortunadamente tengo la opción de participar en ellas, así que me voy a quedar a trabajar aquí. Creo que los últimos años Málaga está creciendo exponencialmente en el área tecnológica y esto va a seguir en los próximos años. Esto debe estar relacionado tanto por la facilidad que se les da a las empresas para trabajar aquí como por el nivel de vida de la ciudad y todo lo que puede aportar".

Ildefonso Caro

"Me gustaría irme de Málaga y volver"

Estudiante de último año de Ingeniería Mecánica. Hace prácticas en una oficina de una empresa multinacional en el polígono industrial Guadalhorce.

"Yo siempre he tenido en mente que me gustaría en algún momento de mi vida trabajar un tiempo fuera de Málaga, la verdad. No sé si a lo mejor unos años, dos, tres, cuatro. Los que sean, pero tengo intención de echar algunos años, simplemente por el hecho de cambiar de aires, coger más experiencia laboral, salir de mi zona de confort y todo eso.

Me gustaría, pero he de reconocer que en algún momento me gustaría volver a Málaga y más viendo cómo está Málaga creciendo a nivel tecnológico en los últimos años y la cantidad de oportunidades y de curro que hay últimamente. Este gran aumento de empresas tecnológicas y de ingeniería en general es, sin duda, un incentivo para mí".

Óscar Bracero

"Aquí tengo muchas posibilidades de obtener un sueldo bueno"

Estudiante de Ingeniería Informática.

"Lo más probable es que me quede aquí en Málaga. No tengo ninguna necesidad a día de hoy de irme al extranjero. A lo mejor hace años veía la cosa un poco más difícil en cuanto a trabajo aquí en Málaga, al menos en el tema de tecnología, Ingeniería Informática, computadores... Pero cada vez hay más empresas, cada vez en el parque tecnológico hay más empresas que se meten en las instalaciones y piden trabajadores con experiencia y sin experiencia, Google va a poner sus instalaciones en el centro...

En principio, no tengo ningún tipo de intención de irme fuera a trabajar. Veo que tengo muchas posibilidades de que aquí en Málaga pueda obtener un sueldo bueno y trabajo, que es lo importante"

