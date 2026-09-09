Las oportunidades para comprar piso en Málaga: los 9 pueblos con el m2 por debajo de los 1.500 euros

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Las claves Generado con IA En Málaga, el precio medio de la vivienda es de 4.293 euros/m2, pero hay 9 pueblos donde el metro cuadrado cuesta menos de 1.500 euros. Alameda (914 €/m2) y Humilladero (938 €/m2) son los únicos municipios con precios por debajo de 1.000 euros el metro cuadrado. Otros municipios con precios bajos son Archidona, Ardales, Canillas de Aceituno, Colmenar, Mollina, Periana y Tolox, todos en el interior de la provincia. La demanda crece en estos pueblos debido a precios más asequibles, aunque en muchos casos han alcanzado máximos históricos.

No son baratos. De hecho, en muchas de estas localidades es el precio más alto de su historia. Pero así está el mercado y no se prevé que vaya a retroceder.

Cuando comprar una vivienda en la provincia de Málaga supone un coste medio de 4.293 euros por metro cuadrado, ver localidades en las que aun se está por debajo de los 1.500 euros parece una ganga. Aunque repetimos que no lo es en absoluto.

Incluso hay algún pueblo por debajo de los 1.000 euros, pero son los menos. Así se puede observar en los datos de la plataforma Idealista actualizados al mes de agosto.

Por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado hay dos localidades. Son Alameda y Humilladero.

En el caso de Alameda, el metro cuadrado está en 914 euros. Es un 9% más que hace un año y su récord se alcanzó en mayo con 939 euros.

En Humilladero sí se llegó a tocar los 1.000 euros en diciembre de 2025, aunque ahora el precio medio es de 938 euros por metro cuadrado.

Cabe señalar que Idealista publica datos de aquellos municipios en los que tiene una oferta representativa de inmuebles en venta. Habrá municipios más baratos, pero que ni siquiera aparecen porque su oferta es insignificante.

Los otros 7 municipios donde se pueden adquirir viviendas por menos de 1.500 euros el metro cuadrado son Archidona, Ardales, Canillas de Aceituno, Colmenar, Mollina, Periana y Tolox.

Son todos, lógicamente, municipios del interior de la provincia. En la capital y en la costa el precio es prohibitivo.

No obstante, teniendo en cuenta este fenómeno cada vez más personas están buscando casa en los pueblos del interior porque son más baratos.

La clave es que haya una buena conexión por carretera y de internet para poder trabajar. Sería deseable además que hubiera conexión ferroviaria de cercanías, aunque este es un reto que no hay visos de solucionar en la próxima década.

Esos siete pueblos se mueven, pues, en una horquilla entre los 1.000 y los 1.500 euros el metro cuadrado.

La situación varía en función de la localidad. En Archidona, por ejemplo, se están pidiendo ahora 1.262 euros por metro cuadrado. Es un 30% más que hace un año.

En Canillas de Aceituno se está más cerca de los 1.500 (1.432 euros/m2) tras un crecimiento anual del 22,5%.

Hay localidades con precios más estables, como es el caso de Tolox (1.024 euros/m2) donde la subida anual ha sido de apenas el 0,9%, y otras en las que incluso el precio es ahora más barato que hace un año.

Entre ellas destaca Mollina, que ha visto reducido su precio por metro cuadrado un 8% hasta los 1.136 euros.