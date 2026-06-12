Rafael Domínguez de la Maza y el arte de la paciencia: “Ser mejores inversores tendría un impacto enorme en España”

Las claves

Las claves Generado con IA Rafael Domínguez de la Maza destaca la importancia de la paciencia y el interés compuesto en la inversión, más que intentar predecir el mercado. Aconseja comenzar a invertir pronto, controlar las expectativas y evitar el apalancamiento en etapas iniciales para lograr la libertad financiera. Critica la baja educación financiera en España y defiende que mejorar las habilidades como inversores tendría un impacto positivo en el país. Subraya que el ahorro y el tiempo son los activos más poderosos para los jóvenes inversores, y promueve la formación continua y la disciplina.

La primera inversión que hizo Rafael Domínguez de la Maza fue en la recta final de la década de los 80, en el edificio de la Caja de Ahorros de Ronda, y fueron acciones de lo que hoy es Abertis.

Eran años en que la televisión anunciaba las salidas a Bolsa y había oportunidades. En su familia, sin embargo, no existían apenas antecedentes de interés en la inversión, pero Domínguez le veía potencial y decidió formarse.

Empezó con El inversor inteligente y la lectura, la experiencia y el gran crecimiento de Mayoral, la empresa fundada por su padre y de la que es directivo, han permitido que su familia sea la más rica de Málaga con un patrimonio de 1.300 millones de euros.

Todo lo que trabajaba de joven en Mayoral lo ahorraba y seguía invirtiendo. Sus conocimientos de contabilidad, no obstante, no eran buenos y por eso se formó para controlar dos idiomas: contabilidad y finanzas.

Detrás de esa cifra, la faceta de inversor y directivo de Mayoral se tienen que retroalimentar: “El éxito requiere tanto de rigor técnico como de un temperamento forjado en la paciencia”, explicó este jueves en el Ágora de UTAMED, en Málaga.

“Busco buenos negocios para invertir durante grandes plazos con paciencia; la verdadera clave reside en el interés compuesto y no tanto en adivinar los movimientos del mercado”, añadió.

El empresario insistió en que es importante “empezar ya” en la inversión en Bolsa, pero sin precipitarse. “Intentar adivinar el mejor momento para entrar en el mercado y salir es una estrategia perdedora”.

Por eso, destacó la importancia de controlar las expectativas y navegar la incertidumbre con humildad: “Siempre puede haber un listo que te diga que tenías que haber hecho lo que no has hecho; es una lucha en la que, con tu temperamento, tienes que navegar en un mar donde te puedes equivocar”.

Respecto a su family office (gestión de patrimonio de grandes empresarios), destacó que su enfoque es sobre todo empresarial. Al no contar con endeudamiento y generar flujo de caja a través de su actividad en Mayoral, el grupo tiene más capacidad de maniobra. “Es importante llegar a acuerdos con accionistas para invertir juntos; tiene que existir un interés en seguir invirtiendo juntos aparte de en el negocio principal”.

Además, aprovechó para tomar distancia con la IA, herramienta que considera que no se “va a cargar” el mundo de la inversión. Por eso, quiso lanzar un mensaje a las nuevas generaciones: el ahorro y el tiempo son los activos más fuertes para un inversor joven. “Los 100 euros que un joven pueda invertir al mes son más poderosos que los 100 que yo pueda invertir en el mismo tiempo”, aseguró.

Su receta para alcanzar la libertad financiera es básica: vivir por debajo de las posibilidades, evitar el apalancamiento en etapas iniciales y poseer una determinada mentalidad capaz de sostener tesis de inversión durante décadas. Solo con esa disciplina y cualidades es posible aspirar a ser rico.

La educación financiera, asignatura pendiente

“La educación financiera en España es nula; somos malos inversores, tenemos mucho dinero en depósito y en ladrillo e invertimos pocos con socios y en la Bolsa”, denunció. Pese a esa falta de formación, no le ha hecho falta inculcarla en su familia porque sus dos hijos trabajan en el sector financiero. “No quiero dirigir sus vidas de inversión, prefiero que se eduquen ellos, que inviertan y se equivoquen”.

A lo largo del evento elogió a Unicaja, con quien está estrechamente vinculado en el ámbito financiero: “Me ha ayudado a aprender mucho y ahora ayuda a otros a través de la Fundación Unicaja para ser más visionarios”, explicó, en alusión al Proyecto Edufinet impulsado junto a Unicaja Banco.

“El éxito no reside en ganar la Champions League, se trata de jugar bien los partidos cada día”. Por eso, reconoció que aprender a ser mejores inversores tendría un impacto enorme en nuestro país, prueba de alguien que ha comprobado cómo la constancia y la prudencia vencen a la especulación.

Esta filosofía se extiende a cómo analiza el mercado hoy, con lecturas de prospectos, como el de SpaceX, las normas de los índices y los ETFs y la gestión de su propia cartera. Pero siempre con la calma como bandera.