Málaga, segunda provincia andaluza con mayor salario bruto: la capital eleva la media hasta los 22.151 euros

En 2024, Málaga fue la segunda provincia andaluza con mayor salario bruto anual medio, con 20.269 euros, solo por detrás de Sevilla (20.293 euros) y por encima de la media andaluza (19.205 euros). Huelva (16.671 euros) y Jaén (17.016 euros), cerraron la clasificación regional.

​En todas las capitales, incluido el caso malagueño, el salario medio de los residentes supera a la media provincial, con diferencias que en Andalucía oscilan entre el 9% de Málaga y el 32% de Granada.

La ciudad de Málaga registró en 2024 un salario bruto anual medio de 22.151 euros para el conjunto de asalariados residentes, casi 2.000 euros más que la media de la provincia (20.269 euros) y también por encima de la media andaluza (19.205 euros). Entre los hombres residentes en la capital, el salario medio ascendió a 23.961 euros, frente a 20.262 euros entre las mujeres.

Si se atiende a los municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, el mapa salarial dibuja una realidad menos favorable para parte del litoral malagueño. Roquetas de Mar se sitúa como el municipio con menor salario bruto medio (17.678 euros), seguido de Marbella, con 19.232 euros. ​

En el extremo opuesto figuran Granada capital (25.529 euros) y Algeciras (24.179 euros), que, junto con Sevilla, presentan las percepciones más elevadas y también una mayor variabilidad en la distribución de salarios.

En el conjunto de Andalucía, los hombres percibieron en 2024 un salario bruto anual medio de 21.103 euros, frente a 17.093 euros en el caso de las mujeres, lo que supone una diferencia del 23,5%.

Si se analiza el salario equivalente anual a tiempo completo, la distancia se reduce pero sigue siendo notable: 27.182 euros para ellos y 24.945 euros para ellas, un 9% de diferencia.​

En la provincia de Málaga, el salario medio de los hombres se situó en 22.134 euros, mientras que el de las mujeres alcanzó 18.297 euros, de nuevo con una brecha en torno al 17% en salario bruto anual.

En la capital, aunque las cuantías son mayores, la distancia se mantiene: 23.961 euros de salario medio para los hombres frente a 20.262 euros para las mujeres.

Datos regionales

En Andalucía, cada asalariado trabajó en 2024, de media, el equivalente al 74% de una jornada completa durante todo el año, lo que eleva el salario equivalente anual a tiempo completo hasta los 26.123 euros, un 4% más que en 2023. ​

El componente edad también resulta determinante: el salario equivalente a tiempo completo de los mayores de 40 años en Andalucía se sitúa en 28.109 euros, frente a 23.529 euros en los menores de 40.

En 2024, el salario bruto de los 13 municipios andaluces de más de 100 mil habitantes fue 22.399 euros, frente a 17.440 euros de media que recibieron los asalariados residentes en el resto de municipios.