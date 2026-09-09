Gran fiesta de la vendimia el 13 de septiembre: degustación de paella a 1 euro, música en directo y talleres

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Las claves Generado con IA Moclinejo celebra la Fiesta de Viñeros el domingo 13 de septiembre, homenajeando a las familias dedicadas a la vid y la pasa moscatel. El evento ofrece talleres participativos sobre las tareas tradicionales de la vendimia y una cata de vino como novedad este año. Habrá degustación de paella popular a 1 euro, además de chacinas, hornazos, pasas, vinos y uvas en puestos tradicionales. La jornada incluirá música en directo, exposiciones de arte, visitas a museos y la elección de la Dama y el Míster de las Viñas.

El pueblo malagueño de Moclinejo se prepara un año más para vivir uno de los eventos gastronómicos más tradicionales de la localidad. Se trata de la Fiesta de Viñeros, que este domingo 13 de septiembre volverá a llenar de música, tradición y sabor las calles de este municipio de la Axarquía.

Declarada de Singularidad Turística Provincial, la fiesta rinde homenaje a las familias que, generación tras generación, han hecho de la vid y la pasa moscatel el motor económico y cultural del pueblo.

Rodeado de viñedos, olivos y almendros, Moclinejo es conocido como la puerta de la Ruta de la Pasa. Cada mes de septiembre, cuando termina la vendimia, el municipio celebra el esfuerzo de sus viñeros con una jornada en la que las calles se engalanan y los vecinos recrean, en vivo, las tareas tradicionales del campo, como el porte de los cestos de uva, la pisa en el lagar, la criba y el tendido de las pasas.

Durante toda la mañana, la Panda de Verdiales de Moclinejo, de estilo montes, acompaña el recorrido hasta el lagar, donde el público puede ver de cerca el ritmo de los pisadores mientras se obtiene el jugo moscatel. El ambiente se completa con el tradicional baile de la rueda, que invita a vecinos y visitantes a sumarse a la fiesta.

Uno de los grandes atractivos de la jornada son los talleres participativos, en los que cualquiera puede aprender de primera mano los oficios ligados a la vendimia: picado, criba, tendido y pisa de la uva. Son actividades pensadas para todos los públicos, con las que se busca acercar a las nuevas generaciones el valor de un oficio artesanal que ha marcado la identidad de la Axarquía.

Este año como novedad, habrá una cata de vino, los asistentes podrán asistir a 'Arte a pie de viña', en la que cinco pintoras crearán en directo obras inspiradas en las tareas vitivinícolas. El día comenzará a las 11,30 horas con una misa de bendición de la uva en la que intervendrá el Coro Aires de la Axarquía.

Desde las 12:30 a las 18:00 horas se podrán visitar la exposición ‘Ventanas al arte y al moscatel’ en la Sala de Exposiciones Antonio Segovia Lobillo, y hasta las 16:00 horas se podrá visitar el Museo Bodega Antonio Muñoz Cabrera.

Sobre media tarde llega uno de los momentos más multitudinarios de la fiesta: la degustación de paella popular a 1 euro a beneficio de una asociación local.

También habrá degustación de chacina, hornazos, pasas, vinos y uvas en los puestos tradicionales.

La jornada se cierra con actuaciones musicales en la plaza del pueblo y con la elección de la Dama y el Míster de las Viñas. La música, la convivencia y el buen ambiente se prolongan hasta bien entrada la tarde, cerrando una fiesta que cada año atrae a más visitantes de toda la provincia.