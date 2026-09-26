Matt Thomas, refuerzo para el perímetro malagueño del Unicaja Baloncesto: firma por dos meses

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Las claves Generado con IA Unicaja Baloncesto ficha al escolta estadounidense Matt Thomas por dos meses, con opción de ampliar hasta final de temporada. Matt Thomas, de 32 años y 1,91 metros, tiene experiencia en la Liga Endesa, Euroliga y NBA, destacando por su acierto en triples. El jugador llegará a Málaga el lunes, pasará reconocimiento médico y se incorporará a los entrenamientos del equipo. Thomas ha jugado en equipos como Monbus Obradoiro, Valencia Basket, Toronto Raptors, Panathinaikos, ALBA Berlín, Covirán Granada y Besiktas.

El Unicaja Baloncesto ya tiene refuerzo para el perímetro. El club malagueño ha alcanzado un acuerdo para incorporar a su plantilla al escolta estadounidense Matt Thomas, de 1,91 metros y 32 años, un tirador que conoce bien la Liga Endesa y que también ha pasado por la Euroliga y la NBA.

El jugador, natural de Decatur (Illinois), firma para los próximos 2 meses, con opción de ampliar su vinculación hasta final de temporada. El acuerdo se hará efectivo una vez que supere el reconocimiento médico.

Según ha informado el club, Thomas llegará a Málaga el lunes. Al día siguiente pasará ese reconocimiento y se incorporará a los entrenamientos a las órdenes del cuerpo técnico cajista.

Thomas se formó en la universidad de Iowa State y dio el salto al baloncesto profesional en el Monbus Obradoiro, en la temporada 2017-18. Aquel primer año en la Liga Endesa dejó un promedio de 15,4 puntos, 2,4 rebotes y 2,4 asistencias por partido.

Su irrupción en Santiago le abrió las puertas del Valencia Basket al curso siguiente. En la competición doméstica promedió 11,4 puntos por choque, y en la Eurocup firmó 12,7 puntos con un 47,7% de acierto en triples. El conjunto taronja terminaría levantando aquel título europeo.

En 2019, además, el escolta se proclamó campeón del concurso de triples de la Liga Endesa, un dato que resume bien su perfil sobre la pista.

Tras 2 temporadas en España, el exterior cruzó el Atlántico para jugar en la NBA. Formó parte de los Toronto Raptors entre 2019 y 2021, de los Utah Jazz en 2021 y de los Chicago Bulls entre 2021 y 2022.

En total acumuló 126 partidos en la liga estadounidense, con un 40,4% de acierto desde la línea de 3 puntos.

En enero de 2023 regresó a Europa para enrolarse en el Panathinaikos griego. Con el club ateniense disputó la Euroliga y firmó 8,1 puntos, 2 rebotes y un 40,5% en triples en 10 partidos.

Ese mismo verano cambió de aires y se marchó al ALBA Berlín, donde pasó las temporadas 2023-24 y 2024-25 y recuperó protagonismo. En la Bundesliga promedió 4,1 puntos en su primer curso y 14,6 en el segundo.

En la Euroliga, con el conjunto alemán, disputó 51 partidos con medias de 11 puntos, 2 rebotes y un 44,7% de acierto en triples.

El curso pasado volvió a la Liga Endesa de la mano del Covirán Granada. En 14 partidos con el club nazarí dejó números destacados: 14,6 puntos, 2,3 rebotes y 1,5 asistencias por encuentro, con 3 triples anotados de media y un 46,1% de acierto desde el perímetro.

En enero de 2026 hizo las maletas rumbo a Turquía para defender la camiseta del Besiktas, con el que compitió en la Eurocup hasta el final de la temporada.

Ahora, Matt Thomas llevará su capacidad anotadora al Martín Carpena durante los 2 próximos meses, con la puerta abierta a quedarse en Málaga hasta el final del curso. El club ha despedido el anuncio con un mensaje dirigido al jugador: "¡Bienvenido, Matt!".