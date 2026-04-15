El AEK de Atenas se carga al Joventut y será el rival del Unicaja en la semifinal de la Final Four de la BCL

El conjunto griego se impone 72-67 en el tercer partido al conjunto de Badalona y deja la Final Four sin anfitrión. Más información:

Las claves

Las claves Generado con IA El AEK de Atenas venció al Joventut por 72-67 en el tercer partido de cuartos y será rival del Unicaja en la semifinal de la Final Four de la BCL. La semifinal entre Unicaja y AEK de Atenas repetirá el duelo de la edición anterior, donde los malagueños se impusieron a los griegos. La Final Four se celebrará en el Olimpic Arena de Badalona del 7 al 9 de mayo, con Unicaja buscando revalidar el título. Unicaja llega a la cita europea tras eliminar al Alba Berlín en dos partidos y con la experiencia de haber ganado las dos últimas ediciones.

El Unicaja ya conoce el rival que tendrá en la semifinal de la Final Four de Badalona en el fin de semana del 7 al 9 de mayo. Y no será el Joventut. El AEK de Atenas ha dejado a los Ricky Rubio y compañía sin ser anfitriones después de imponerse en el tercer partido de los cuartos de final por 72-67 en un partido disputado en la capital griega. Se repetirá la semifinal de la edición anterior.

El conjunto malagueño condenó al Joventut a la segunda posición del grupo del Round-16 en la última jornada en el Martín Carpena. Y eso lo ha pagado caro un equipo construido para intentar levantar el título de la BCL, ya que incluso Badalona organizará la Final Four.

Pero el AEK ha sido mejor en el primer y en tercer partido de la serie y será rival de los malagueños. De esta manera, se podrá ver la misma semifinal que en la Final Four de 2025, en la que el Unicaja derrotó a los griegos por 71-65 en Belgrado.

La Final Four se celebra entre el 7 y el 9 de mayo en el Olimpic Arena de Badalona, y tan sólo falta un equipo por sacar su billete. Los primeros fueron el Rytas Vilnius y el Unicaja, y este miércoles el AEK.

El Unicaja opta a revalidar un título que levantó en las ediciones de 2024 y 2025. También estuvo en la Final Four de 2023 celebrada en Málaga.

El conjunto de Ibon Navarro, muy irregular en la Liga Endesa, está sacando su mejor versión en la competición europea y acude a la cita sin la fiabilidad de las ediciones anteriores, pero con la experiencia y el poso que dan las dos últimas victorias.

En los cuartos de final se deshizo en dos partidos del Alba Berlín, un equipo que venía de la Euroliga, y ahora ya sabe a quién tendrá enfrente. Un viejo conocido.