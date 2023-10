El Unicaja de Málaga, a amortiguar la caída

El Unicaja de Málaga, después de tres derrotas consecutivas ante el Casademont Zaragoza, Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria, recibe este sábado al Joventut en un duelo clásico de la Liga Endesa en el que intentará resurgir y cortar su racha negativa de resultados.



El equipo malagueño está haciendo una minipretemporada debido a que el técnico cajista, Ibon Navarro, dispuso de escaso tiempo para preparar el inicio del campeonato por las lesiones de los pívots Yankuba Sima y el estadounidense David Kravisch, y la ausencia de los tres internacionales.



Los mundialistas -el alero canadiense Melvin Ejim y los bases Alberto Díaz y el montenegrino Kendrick Perry-, están recuperando poco a poco la forma con entrenamientos y los lesionados, sobre todo en el caso de Kravish, van entrando en la rotación con minutos en los dos últimos encuentros.



El rival no es el más asequible para iniciar la remontada, ya que llega a Málaga tras haber ganado en sus últimos tres partidos en la Liga Endesa, sólo cediendo en la jornada inaugural ante el Barça (95-79).



En la Eurocopa, perdió en el debut por la mínima ante el Besiktas (62-63), y en la segunda jornada se impuso, también por la diferencia de un punto, al Cedevita Olimpija Ljubljana (87-88).



La plantilla del Joventut posee, un año más, una interesante mezcla de jóvenes valores con jugadores ya consagrados en la élite, un cóctel que la convierte en un equipo a tener en cuenta, ya que ha incorporado a jugadores de renombre.



Ambos equipos se han enfrentado en un total de 91 ocasiones a lo largo de la historia en diferentes competiciones, con 46 triunfos del Unicaja por 45 del conjunto badalonés; y en el último encuentro disputado entre ambos equipos los cajistas se impusieron (78-69).

Ibon Navarro, "ocupado", no preocupado

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha asegurado en la previa del encuentro que está "ocupado con la situación del equipo" aunque "no preocupado" por contar con una sola victoria en cuatro jornadas, y ha añadido que se centra en lo que tienen que hacer porque se han "olvidado de ser humildes" y de "que los rivales también juegan".



Navarro dijo en rueda de prensa que ahora son "un equipo que si le ganas es una victoria de prestigio de verdad" y, en ese nivel de presión, "hay equipos que rinden muy bien"; y consideró que "no se puede partir" de donde salieron el año pasado.



"Hemos confundido el podemos ganar con el vamos a ganar y espero que el equipo se haya reseteado. Vamos a pelear mañana y seguro que se van a cometer errores, pero va a salir todo bien. No tengo muchas quejas en cuanto a actitud, ya que cuando rompamos la racha de tres derrotas consecutivas, tendremos mejor cara", afirmó.



El Joventut es un gran equipo en opinión de Navarro, quien señaló que es una formación "con varios buenos jugadores interiores" en la que han trabajado para lograr la primera victoria, la "más difícil de conseguir: el equipo necesita salir de la situación que está ahora mismo y no hay mejor manera que con la afición”, dijo.



El Unicaja ha fichado al ala-pívot Tyson Pérez para las cuatro próximas temporadas, aunque en la actual seguirá cedido en el Moraban Andorra y, según el entrenador cajista, "es un jugador con una energía y un físico espectacular, y es un fichaje muy importante de cara a futuro".

