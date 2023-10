OFICIAL: Tyson Pérez, fichado por el Unicaja de Málaga hasta 2027

El Unicaja de Málaga ya perfila la temporada que viene a pesar de casi no haber arrancado esta. El conjunto cajista ha hecho oficial lo que se esperaba, el fichaje de Tyson Pérez. La entidad cajista ha alcanzado un acuerdo con el MoraBanc Andorra para el fichaje del ala-pívot español de origen dominicano (2,02 metros, 27 años) para las próximas cuatro temporadas. La campaña 23-24 la continuará disputando en las filas del conjunto andorrano en calidad de cedido.

De este modo, el jugador pasa a pertenecer a la disciplina del Club tras haber cuajado una gran temporada el curso pasado en las filas del Real Betis Baloncesto, donde estuvo cedido por el Morabanc Andorra desde el mes de enero. En Sevilla promedió 16,4 puntos, 9,6 rebotes y 1,4 robos para 21,7 de valoración en 18 partidos, con porcentajes de acierto del 59,7% en tiros de 2, 34,9% en triples y 78,8% en tiros libres. De esos 18 partidos, solo en 5 bajó de los 16 puntos.

José Miguel ‘Tyson’ Pérez comenzó su trayectoria en las filas del Santo Domingo Betanzos, en Liga EBA en 2014, con una evolución en su juego que le llevó a dar el salto al Real Canoe en LEB Plata en 2017. En las filas del conjunto madrileño dio un nuevo paso en su carrera, consiguiendo el ascenso a LEB Oro y siendo nombrado MVP de la temporada. Tras un año en la segunda categoría del baloncesto español, firma en 2019 por el MoraBanc Andorra, donde su buen hacer le llevó a debutar con la Selección Española en las Ventanas FIBA.

Tras sufrir una grave lesión en su rodilla izquierda (rotura del ligamento cruzado anterior) al término del curso 2020-21, permaneció recuperándose el siguiente año para volver a la competición a comienzos de la temporada 2022-23 cedido en el BAXI Manresa. Sin embargo, a partir de enero fue cedido al Real Betis Baloncesto, donde acabaría rindiendo a un alto nivel, lo que le llevó a ser uno de los mejores jugadores de la competición, además de ser nombrado Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada en la Liga Endesa hasta en 5 ocasiones. En la presente temporada promedia 9,3 puntos, 9,3 rebotes, un tapón y una asistencia para 17 de valoración en el MoraBanc Andorra.

Tyson Pérez: "Estoy con muchas ganas de estar aquí y poder ayudar"

Tyson Pérez, en sus primeras declaraciones como jugador del Unicaja, ha afirmado sentirse "muy contento. Es un contrato largo, estaré aquí unos añitos, y estoy con muchas ganas de estar aquí el año que viene y poder ayudar".

Sobre el hecho de que continuará cedido este curso en el MoraBanc Andorra, Pérez ha indicado que "es un poco raro, pero al final hemos llegado a un punto en el que todas las partes están contentas. Será un bueno para mí jugar en Andorra, creo que disputaré muchos minutos, seré importante y aprenderé mucho. Cogeré mucha experiencia de cara al año que viene, cuando esté aquí, y así poder ayudar un poco más".

Una de las razones que han hecho que el jugador firme con el Unicaja ha sido la presencia del técnico Ibon Navarro, con quien coincidió en Andorra: "Ibon ha sido una de las razones principales. Hablé con él, los tres años que estuve con él estuve muy a gusto. Creo que aprendí un montón de cosas, jugué bien y quiero volver a ese punto, a seguir creciendo y volver a ser importante con él".

Por último, ha expuesto que su objetivo principal de cara a esta temporada "es jugar bien y estar sano. Pasé un bache un poco difícil, pero sí que es cierto que estoy bien, no he tenido ningún problema en el último año y medio. Y cuando toque jugar en el Carpena será raro. Al final tendré una sensación un poco extraña, pero creo que una vez que empiece el partido me olvidaré de todo y me dedicaré a jugar".

