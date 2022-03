El Unicaja de Málaga cae ante el Oostende en un nuevo esperpento en la BCL (86-68)

Era muy fácil. Quizás para este equipo demasiado, pero el objetivo principal era ganar. Que el Prometey se haya marchado del torneo de la FIBA daba una oportunidad que ha vuelto a desaprovecharse. Otra vez más. Si el Unicaja ganaba, quedaba primero en el Top 16 y jugaba los cuartos de final con el factor cancha a favor. Si perdía, todo quedaba en manos del Cluj-Napoca. Y, ¿qué ha sucedido? Lo que viene pasando en las últimas semanas. La plantilla es la que es y no ha conseguido sacar la victoria de Bélgica contra el Filou Oostende (86-68). Ni el propio average ha conseguido salvar y las decepciones siguen sucediéndose en una lista cada vez más larga.

El triunfo no era obligatorio, pero sí que bastante aconsejable para los intereses cajistas. El conjunto malagueño tendrá que esperar a la semana que viene para saber en qué condición pasa a los cuartos porque maneras... un poco discutibles. Si los de Transilvania ganan, solo pasará un partido por el Martín Carpena y el tercero será en la pista rival con todo el público en contra y teniendo en cuenta que el currículum visitante no está siendo ilusionante... da para pensar. Así que la Final Four de Bilbao sigue estando a la misma distancia, pero el camino será mucho más difícil si los condicionantes no se confabulan en favor del club de Los Guindos.

La situación ya era complicada de por sí desde antes de empezar. Jaime Fernández, Axel Bouteille y Matt Mooney fueron baja. Por lo que la rotación de perímetro ya estaba maniatada. Sin embargo, el Unicaja tiró de sus "bajitos" para pelear: Francis Alonso con 24 puntos, Darío Brizuela con 15 y Alberto Díaz con 11 asistencias. Buenos datos si no fueran porque no vinieron acompañados de un buen partido del resto de sus compañeros en un nuevo ejercicio de pasividad y desconcentración vistiendo la camiseta verde. Así de deslucido quedó el récord de Mario Saint-Supéry, el jugador más joven en debutar con el Unicaja con 15 años, 11 meses y 2 días.

El corazón verde y criado en Los Guindos fue el tiró de la máquina para funcionar. Y no solo fue uno, en Bélgica latieron con fuerza dos. Alberto Díaz y Francis Alonso se hicieron responsables del equipo desde el principio. El hoy escolta cumplió con sus funciones de tirador y el base de director (cinco asistencias en el primer cuarto). Su conexión con Dejan Kravic fue importante para llegar al minuto 5 con el marcador igualado (12-10), pero sin los malagueños nada fue igual. El ataque belga ganó en comodidad, en acierto y en puntos para llegar al final del primer cuarto con una ventaja de hasta ocho puntos (25-17).

No fue a mejor. Nada. El marcador llegó a ser de 30-17 e Ibon Navarro entendió que esta plantilla no está para muchos experimentos. Recolocó a Brizuela como escolta y dio entrada a Alberto para que los dos fueran los protagonistas de un parcial de 3-13. Sin embargo, el Oostende tenía aún mucho que decir y Levi Randolph fue su principal predicador. Los defensores cajistas no fueron capaces de detectarlo con sus 17 puntos en la primera mitad ni tampoco a los 19 rebotes del equipo (33-30, minuto 17). Por lo que el Unicaja se vio obligado a estar inspirado en ataque y así fue. Los tiros libres y una buena ejecución en la pizarra final mantuvieron al equipo enganchado al partido (39-38).

El Oostende aún tenía posibilidades, creía en sí mismo y luchó cada minuto del partido. Otra vez un parcial favorable a los locales les puso por delante ante un Unicaja más dormido (51-43). Pero otra racha, como si pudieran mantenerse de una forma constante, puso a los cajistas por delante en el marcador a 3:26 del final (51-52), después de que no lo hiciera desde el 14-15. Aunque sirvió de poco, muy poco duró en la realización. Un triple de Conger y varios puntos desde el tiro libre permitieron que el Oostende llegar al final del tercer cuarto con ventaja en el resultado (59-56).

Y mientras Levi Randolph estaba en el banquillo, el duelo de pistoleros se lo llevó Francis Alonso con dos triples para igualar a 64 el marcador. Los "bajitos" le estaban poniendo el corazón y las piernas a este partido. Sin embargo, el Unicaja empezó a notar el esfuerzo en los instantes finales y se desinfló tanto que llegó nueve puntos por debajo cuando quedaban 2:37. De nuevo, el apagón. Otra vez. Y de nuevo el abuso desde el triple porque soluciones a los problemas pocas y buen juego menos. Así que el Unicaja lo perdió todo: la condición de ser primero de grupo, el average con el Oostende y la paciencia de una afición que ya no sabe qué esperar de estos jugadores. Y el sábado, para mejorar el ánimo, un duelo directo contra el Monbus Obradoiro.

FICHA TÉCNICA

FILOU OOSTENDE 86: Phil Booth (4), Dusan Djorjevic (5), Levi Randolph (35), Demitrius Conger (12), Amida Brimah (3) -quinteto titular- Simon Buysse (-), Xander Pintelon (-), Keye van der Vuurst de Vries (3), Servaas Buysschaert (4), Haris Bratanovic (1), Mikael Jantunen (13) y Olivier Troisfontaines (6).

UNICAJA CB 68: Alberto Díaz (3), Francis Alonso (24), Tim Abromaitis (6), Yannick Nzosa (2), Dejan Kravic (6) -quinteto titular- Mario Saint-Supéry (0), Darío Brizuela (15), Jonathan Barreiro (0), Carlos Suárez (0), Cameron Oliver (8) y Rubén Guerrero (4).

ÁRBITROS: Aleksandar Glisic, Kerem Baki y Thomas Bissuel.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 5 del Top 16 de la Basketball Champions League en el Pabellón Versluys Dôme.

