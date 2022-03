El Costa del Sol Málaga avanza con paso firme tras la victoria en Tenerife (18-35)

El Costa del Sol Málaga ha terminado su particular ruta por las Canarias como mejor sabe: con una victoria tras la conseguida ante el Zonzamas Cícar Lanzarote y la derrota contra el Rocasa Gran Canaria, el rival de cuartos en la Copa de la Reina. El equipo volvió a jugar este miércoles en el encuentro correspondiente a la jornada del próximo sábado 26 y que se ha adelantado por la semifinal europea. Sin embargo, ni un ápice se notó que las Panteras ya acumulan varias semanas con doble partido. Esta vez fue el turno del Balonmano Salud Tenerife (18-35) de recibir al aluvión que busca afianzarse en esa cuarta plaza de la Liga Guerreras Iberdrola.

El comienzo no fue cómodo. Es más, las locales llegaron al minuto 6 con una ligera ventaja en el marcador de 3-2. Y no fue fácil darle la vuelta. Isa Medeiros anotó, pero consiguieron responder con inmediatez. Oportunidades hubo muchas para solventar esa diferencias, pero ninguno de los dos ataques estuvo especialmente lúcido en esos últimos pases para generar superioridad numérica. Y ya sí, en el minuto 12, tres goles de Sole López le dieron a las Panteras una ventaja en el marcador que ya no iban a volver a soltar (5-7).

Los goles al contraataque acabaron con las aspiraciones de las de Lanzarote de volver a reengancharse al resultado. Conforme pasó el tiempo en la primera parte, la portería se fue haciendo más pequeña para el ataque local y los pases en largo de Merche Castellanos permitieron goles en transición y con poco esfuerzo. Y ahí es donde las extremos pudieron aprovecharse de esos huecos para brillar en carrera y aniquilar a la defensa tinerfeña. A este buen ataque se sumó la paciencia de otros y los tiros de larga distancia de Talita Alves para llevar el marcador al descanso con un 10-17.

A pesar de las dificultades y los problemas que está viviendo el equipo de las islas, siguieron compitiendo y las de Suso Gallardo continuaron demostrando los méritos que les convierten en uno de los equipos más peligrosos de la competición. El Costa del Sol Málaga volvió a ejecutar el partido más serio tanto atrás como delante. La ventaja de 15 goles dio la oportunidad de seguir rotando a las jugadoras en una semana que, otra vez, tendrá doble partido.

El banquillo volvió a ser muy protagonista con la presencia de las canteranas. Es más, ni siquiera Virginia Fernández, recientemente renovada, dejó de pisar el freno para pisar la portería. El partido entró en los 10 minutos finales con un resultado de 15-30. Y ahí, con la cancha abierta y con el poder de experimentar variantes nuevas, Talita Alves volvió a desplegar su brazo para marcar tres goles en nuevo ejercicio de superioridad coral.

El próximo reto será dentro de pocas horas en la pista de Carranque. El Costa del Sol Málaga recibirá al Balonmano Morvedre para seguir anclada a esos puestos de la parte alta de la Liga Guerreras Iberdrola. Después vendrá la semana clave con el primer duelo de la semifinal de la EHF European Cup. Mientras tanto, las Panteras no conocen el freno.

FICHA TÉCNICA

Balonmano Salud Tenerife 18 (10+8): Ceballos (portera), Zsembery (2), Novovic (5), Zaldúa (5), Cabrera (2), Lubianaia (2), Dukic (-) – siete inicial – Paskal (pt), Rodríguez (-), Martín (2), López (-), Cobo (-), Fernández (-).

Costa del Sol Málaga 35 (17+18): Merche Castellanos (portera), Isa Medeiros (5), Paula García (3), Estela Doiro (3), Espe López (2), Almudena Gutiérrez (1) Sole López (9) – siete inicial – Virginia Fernández (pt), Talita Alves (7), Laura Sánchez (-), Rocío Campigli (1), Carla Barranco (-), Silvia Arderius (2), Desi Segado (2).

Árbitros: Antonio Javier García y José Antonio Huertas. Excluyeron por las locales a Zsembery y Novovic; y por las visitantes a Silvia Arderius, Talita Alves, Rocío Campigli y Laura Sánchez. Expulsaron a Dukic y Zaldúa.

Parciales cada 5': 1-2, 4-4, 5-9, 7-12, 9-14, 10-17 – descanso – 12-20, 12-24, 14-28, 15-29, 17-33, 18-35.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Pabellón Municipal de San Bartolomé (Lanzarote).

