El Unicaja de Málaga vence y alcanza la primera plaza del Top 16 en la BCL (70-86)

El viaje a Transilvania tenía mucho que ganar y poco que perder. La desgracia marcha del Prometey de la BCL ha dejado al Unicaja en una posición de "privilegio" que sí, se ha usado a la perfección. El equipo tenía que ganar de siete o más puntos y lo ha hecho. Y de qué forma. El conjunto malagueño ha ganado, otra vez como visitante, en la pista del Cluj-Napoca (70-86) para alcanzar el cielo o la primera plaza en el Top 16 de Europa con un último cuarto brillante. Cuando las cosas salen todo es más fácil. Aunque falta rematar la faena con un triunfo contra el Filou Oostende.

No obstante, esta victoria puede tener un nombre propio: Cameron Oliver. Había tenido un debut muy testimonial ante el UCAM Murcia y este martes ha demostrado las razones por las que es ahora jugador del Unicaja. Rebotea, intimida a los rivales, tiene una defensa flexible para ser útil en la línea de 6.75, anota triples e impone su físico. Todo lo que necesitaba el equipo lo tiene el estadounidense (19 puntos y 9 rebotes). A todo esto se sumaron Bouteille y Abromaitis.

Por novedades tácticas no será. Ibon Navarro volvió a confirmar que el francés es escolta y así lo colocó en el quinteto, mientras que Francis Alonso se ha consolidado como recambio en el '3'. Habrá que ver cómo queda esto con la vuelta de Jaime Fernández. No obstante, la línea exterior no ha sido la única en sufrir modificaciones. Cameron Oliver comenzó jugando como '4' y terminó jugando de pívot antes del descanso. Tim Abromaitis fue el alero y les acompañó Carlos Suárez como ala-pívot.

La tarde en Transilvania comenzó con mucho ritmo y con especial acierto de Axel Bouteille (ocho puntos) para dar inicio al partido, pero en el rival iba a aparecer Stefan Bircevic para igualar el marcador (10-14). Sin embargo, el Unicaja siempre a ir por delante con muy buenos minutos en la pintura anotando 12 puntos en la zona con una muy buena presentación de Cameron Oliver en defensa. No obstante, unos últimos minutos menos correctos mancharon un poco el rendimiento de los cajistas (17-23). A pesar de ello, el Unicaja demostrando una muy buena cara en el primer cuarto.

El segundo siguió bien. El partido entró en una fase de idas y venidas hasta que el Cluj-Napoca empezó a imponer su físico ante jugadores como Francis Alonso o Abromaitis y desde el 18-27 todo fue a peor. El ataque cajista entró en una fase de locura y de caos. Todo el orden visto entonces desapareció hasta tal punto que en el minuto 15 los locales se pusieron por delante (35-34). Nada fue a mejor. En absoluto. Todo llegó al 42-34, pero toda crisis tiene su fin que, casualmente, llegó con la entrada de Carlos Suárez para terminar con un marcador de 42-41. Para lo que había sido la herida... ni tan mal.

Tal tuvo que ser la charla en el vestuario que el Unicaja se puso las pilas con velocidad para ponerse por delante en el marcador (48-50). El rebote, paradójicamente, se convirtió en el arma más poderosa de los malagueños para mantenerse arriba. Pero el Cluj-Napoca no iba a ceder ni un punto. Ellos también se estaban jugando esa primera plaza y cada diferencia iba a ser esencial. Dos equipos, con malos tramos en ataque, cerraron el penúltimo cuarto con un empate a 56. Todo estaba por decidir.

Sin embargo, el Unicaja cuenta con un jugador esencial desde hace pocos días: Cameron Oliver. Lo hizo todo bien y suyos fueron los primeros puntos para desmarcar a su equipo, mientras que un triple de Darío Brizuela obligó al entrenador rival a para el partido (56-63). El Unicaja fue otro, un equipo más reconocible a lo visto en otros días moviendo muy bien el balón y cuando los buenos jugadores en ataque también defienden... el marcador llega a ser de 65-80. Así que estaba todo hecho y de qué forma en el último cuarto.

¿Cómo queda el grupo? El Unicaja se ha colocado líder al ganar de más de siete puntos al Cluj-Napoca. Los dos empatados con un 2-2 y el diferencial coloca por encima a los malagueños. Si los de Ibon Navarro ganan al Filou Oostende la semana que viene, la primera plaza será cajista y lo más importante: los cuartos de final tendrán ventaja con el Martín Carpena. Cómo ha cambiado la cosa en cuestión de horas.

FICHA TÉCNICA

CLUJ-NAPOCA 70: Brandon Brown (11), Patrick Richard (8), Nandor Kuti (0), Stefan Bircevic (17), Andrija Stipanovic (1) -quinteto titular- Alexandru Pasca (-), Karel Guzman (7), Stefan Grasu (0), Dustin Hogue (13), Elijah Stewart (13), David Lapuste (-) y Luca Colceag (-).

UNICAJA CB 86: Alberto Díaz (9), Axel Bouteille (21), Jonathan Barreiro (2), Tim Abromaitis (12), Rubén Guerrero (2) -quinteto titular- Matt Mooney (5), Francis Alonso (2), Darío Brizuela (8), Carlos Suárez (0), Cameron Oliver (19), Yannick Nzosa (-) y Dejan Kravic (6).

ÁRBITROS: Manuel Mazzoni, Martins Kozlovskis y Carsten Straube.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 4 del Top 16 de la Basketball Champions League en el BTarena.

