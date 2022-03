El Unicaja de Málaga sucumbe al talento anotador de McFadden (87-88)

El baloncesto de alto nivel ha vuelto a Málaga. Esa es la mejor conclusión que se puede sacar de un partido en el que el Unicaja llegó a ir ganando hasta de 15 puntos, pero no pudo ser, parece que tampoco tocaba. No vestía de verde un talento anotador y vertiginoso como el de Thad McFadden. Llevaba la camiseta del UCAM Murcia y decidió cayéndose el partido a tres segundos del final (87-88). Casi como el partido ante el Gran Canaria con una última canasta de Kramer. Igual. Y con un final tan triste y desolador como aquel.

Será una noche difícil para los cajistas porque hicieron muchas cosas bien: defendieron con garra, cuidaron bien el balón y no le perdieron la cara al partido tras la remontada visitante. Sin embargo, también se hicieron cosas a mejorar. El UCAM capturó hasta 45 rebotes y a los malagueños les costó salir de la batalla mental que impuso el equipo de Sito Alonso. Pero el baloncesto de alto nivel ha vuelto porque hay que recordar que este equipo hizo sufrir al Barça en Copa. Aunque hoy McFadden llevaba la camiseta del Murcia.

Ibon Navarro siguió demostrando algunas innovaciones con respecto al pasado cajista. Francis Alonso volvió a ser la primera pieza de recambio en la posición de alero antes que Axel Bouteille, un jugador más habitual en esa zona. Aunque el francés, esta vez, rindió bien y sirvió para desahogar el ataque. De quien no pudo disfrutar el Martín Carpena fue Cameron Oliver. El estadounidense apenas jugó un minuto y demostró la falta de adaptación y de conocimiento sobre sus nuevos compañeros.

Todo el mundo sabía de la importancia del partido de esta tarde y el primero en demostrarlo fue el de siempre, Alberto Díaz, con ocho puntos en cinco minutos. Sin embargo, también se cargó con dos faltas. Aunque sus compañeros supieron seguirle el ritmo. Tanto fue así que el equipo logró colocar el marcador en un 18-7 en el intermedio del primer cuarto. E incluso fue a más. Los cajistas movieron el balón, no fueron egoístas y los triples entraron al ser claros. 30 puntos en 10 minutos. 30-18. Récord de la temporada en el primer cuarto para los malagueños.

Pero todo el acierto que hubo entonces no acompañó en el inicio del segundo. Costó arrancar y costó defender con la misma intensidad que había marcado el UCAM Murcia. Los de Sito Alonso consiguieron reducir la diferencia hasta los seis puntos (32-26), pero nada, un susto. Aunque Ibon Navarro volvió a parar el partido a cuatro minutos del descanso (41-34) por los peligrosos acercamientos del rival. Finalmente, el segundo período acabó con un resultado de 49-42.

Igualdad

Y nada iba a ser tan fácil como al principio. El rival endureció la defensa y el Unicaja no supo equilibrar fuerzas. Tampoco supo frenar a McFadden, una auténtica sangría en la anotación recibida por los cajistas. Todo se puso más duro, aunque siete puntos de Brizuela hicieron el camino un poco menos tortuoso, pero no mucho menos. Empezaron a pitar muchas más faltas y la dinámica comenzó a ser algo más favorable para los murcianos (65-61 a dos minutos). Comenzaba otro partido.

Sufrimiento no iba a faltar. El Unicaja no pudo disfrutar de mucho acierto y tampoco de excesiva fuerte en el rebote. Se vio superado y no solo en la cancha, sino también en el marcador (67-68), pero apareció el corazón de todos los jugadores y de los 4.681 espectadores para robar dos balones claves, don Alberto, y colocar la ventaja en cinco puntos (79-74). El partido fue una guerra. Isaiah Taylor, de aquella manera, se marchó con cinco faltas y el base malagueño tenía cuatro.

El partido entró en sus dos últimos minutos con el UCAM por delante (83-86). Dos tiros libres de Abromaitis acercaron a 1 al Unicaja. Sin embargo, y como se preveía, todo llegó a un pelo a los últimos 24 segundos. El equipo cajista lo tenía en su mano: de nuevo un cara o cruz y muy parecido al partido de la primera vuelta. Matt Mooney atacó el aro, falló y acabó anotando Abromaitis. 1 arriba, pero quedaban nueve segundos aún y muchos jugadores con talento que tirar, y así fue. Una canasta a medio caer de McFadden acabó con cualquier ilusión.

FICHA TÉCNICA

UNICAJA CB (87): Alberto Díaz (14), Darío Brizuela (19), Jonathan Barreiro (3), Tim Abromaitis (14), Rubén Guerrero (6) -quinteto titular- Matt Mooney (8), Francis Alonso (6), Axel Bouteille (9), Carlos Suárez (-), Cameron Oliver (0), Yannick Nzosa (0) y Dejan Kravic (8).

UCAM MURCIA (88): Isaiah Taylor (10), Thad McFadden (27), Sadiel Rojas (5), James Webb (14), Augusto Lima (10) -quinteto titular- Tomás Bellas (2), Jordan Davis (11), Chris Czerapowicz (0), Kostas Vasileiadis (-), Rinalds Malmanis (-) y Nemanja Radovic (7).

ÁRBITROS: Jordi Aliaga, Martín Caballero y Yasmina Alcaraz.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 23 en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 4.681 espectadores.

