Nadal sobre Santana en el homenaje en Málaga: "Abrió el camino a todos los que vinimos detrás"

La figura de Manolo Santana sigue muy presente en el mundo del tenis, al que ha dejado marcado tanto por su carisma como por los hitos que ha alcanzado a lo largo de su trayectoria; y así lo ha recordado este sábado Marbella (Málaga), con un homenaje póstumo durante la segunda jornada de la Copa Davis, que este fin de semana se disputa en la capital marbellí.

Familiares y amigos, compañeros de profesión a nivel nacional e internacional, y personalidades de distintas instituciones han coincidido en destacar de Santana "el amor que nos brindó", la cercanía y generosidad en su trabajo y su permanente carisma. Innegable es ya el legado que ha dejado como "pionero" en el mundo del tenis español, al que abrió las puertas a nivel internacional.

Con ese amor lo ha recordado el tenista Álex Corretja, quien ha abierto el acto mostrando su pena por la pérdida de Santana el pasado 11 de diciembre a los 83 años, al tiempo que ha señalado que "estamos aquí por ti, gracias a ti y quiero agradecer todo lo que dio al tenis español".

El homenaje, organizado por la Real Federación Española de Tenis (RFET), ha tenido lugar en la pista que lleva su nombre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Desde ahí, su presidente, Miguel Díaz Román, ha destacado que Santana "dio a conocer nuestro deporte a nivel internacional; lo que hizo no era fácil y le debemos mucho de lo que hoy ha conseguido el mundo del tenis español".

Y ese mundo, su mundo, es el que ha no ha querido perderse este emotivo recuerdo. Figuras de la talla de Bjorn Borg, Nicola Pietrangeli, Jan Kodes, Ion Tiriac, Juan Carlos Ferero, Albert Costa o Anabel Medina han estado presentes junto a representantes del tenis español como Nicolás Almagro, Pato Clavet o José López-Maeso.

A través de un vídeo, las tres grandes figuras del tenis actual, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer han recordado la figura del tenista como "un pionero en la historia de nuestro deporte". Nadal ha señalado que el madrileño "abrió el camino a todos los que vinimos detrás", mientras que Djokovic lo define como "un icono, una leyenda, un campeón increíble".

El acto también ha contado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quienes han entregado una foto del campeón español con el trofeo de Wimbledon firmada por todos los presentes, a la viuda de Manolo Santana Claudia Rodríguez y una de sus hijas, Bárbara, visiblemente emocionadas.

Del tenista, Moreno ha recordado que, aunque era madrileño, "se enamoró de Andalucía, de Marbella", donde pasó casi 40 años; por lo que "Andalucía está muy orgullosa de Manolo Santana, muy orgullosa de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha supuesto y de todo el gran legado que ha dejado", ha dicho, confiando en que su memoria sirva de "acicate para que otros grandes españoles andaluces sean también grandes en el deporte internacional".

Por su parte, la alcaldesa de Marbella ha mostrado su convencimiento de que "Manolo se sentiría muy orgulloso de estar aquí, de ver que se le quiere, porque fue una persona que apostó mucho por Marbella y que llevó siempre el nombre de esta ciudad allí donde fue".

La primera edil, que ha resaltado, además, "el enorme impacto en la afluencia de personas que han venido a disfrutar de esta competición deportiva de primer nivel, que se celebra por cuarta vez en Marbella. "Esperamos que sean muchas más las ocasiones en las que nuestro municipio albergue este evento tan relevante", ha afirmado.

La ceremonia ha contado con la actuación del tenor Rodrigo Orreo que ha interpretado un emocionante You raise me up con un afectuoso aplauso del público. Con la elección de Marbella como sede de esta Copa Davis, la RFET ha querido hacer un sentido homenaje a la figura del tenis español, vinculado al Club de Tenis Puente Romano y a Marbella desde hace más de 20 años, cuando descubrió la ciudad de mano de su amigo Bjorn Borg.

A lo largo de su carrera, Santana ha reunido varios trofeos de Grand Slam, así como de Wimbledon, Roland Garros o el US Open. Aunque no pudo conseguir nunca el título de Copa Davis, Santana sí se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Tras su retirada en 1980, el madrileño continuó ligado al tenis como entrenador, siendo capitán del equipo español de Copa Davis en dos etapas -1980-85 y 1995-99-, y como promotor.

