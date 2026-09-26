Rafita, del Málaga, refuerzo de urgencia en la sub-21 por la lesión de Javi Hernández

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Las claves Generado con IA Rafita, lateral derecho del Málaga, ha sido convocado por primera vez con la sub-21 para sustituir al lesionado Javi Hernández del Espanyol. El seleccionador David Gordo decidió reforzar el lateral derecho tras la subida de Iván Fresneda a la absoluta por la lesión de Pedro Porro. En el último partido, Xavi Espart ocupó el lateral derecho, aunque habitualmente juega por la izquierda en el Barcelona. El Málaga vuelve a contar con un jugador internacional sub-21, algo que no ocurría desde junio de 2022 con Víctor Gómez.

El lateral derecho del Málaga Rafael Garrido, 'Rafita', se ha incorporado a la selección española sub-21 en lugar del mediapunta del Espanyol Javi Hernández, quien sufre molestias musculares, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Es la primera ocasión en la que Rafita, de 21 años y que esta temporada ha jugado como titular los siete partidos, es convocado por la sub-21.



El seleccionador, David Gordo, se ha inclinado por suplir la vacante de un jugador ofensivo como Javi Hernández con un lateral derecho después de que Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, dejara huérfana esta posición al ascender a la selección absoluta tras la lesión de Pedro Porro el pasado martes.



En el partido de clasificación para el Europeo que España perdió este viernes en Finlandia (2-1), fue el jugador del Barcelona Xavi Espart el que ejerció de carrilero derecho, aunque en lo que va de temporada, el técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, lo ha empleado de lateral izquierdo.



El Málaga era el único equipo de Primera División que no contaba con ningún internacional en la actual ventana de selecciones.



El último jugador del conjunto andaluz que estuvo con la sub-21 fue el también lateral Víctor Gómez en junio de 2022, cuando dirigía al equipo el actual seleccionador absoluto, Luis de la Fuente.



En cuanto a Javi Hernández, quien no jugó ante Finlandia, los servicios médicos de la RFEF han estado "en constante contacto" con sus homólogos del Espanyol para informarles de la situación del futbolista en todo momento, señala la federación en su nota.

La Rojita visitará a San Marino el próximo jueves 1 de octubre, a las 20:15 horas, en el San Marino Stadium de Serravalle. Posteriormente, España cerrará esta fase ante Rumanía el martes 6 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Municipal Can Misses de Ibiza.