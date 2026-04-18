Funes disecciona al Almería, otro rival directo por el ascenso para el Málaga CF

El conjunto blanquiazul se mide este domingo a partir de las 21:00 horas al segundo clasificado, en el último derbi andaluz de la temporada. En la segunda vuelta ha hecho pleno en las salidas regionales. El Almería pierde para este partido a Lopy, uno de sus bastiones. Más información:

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al UD Almería con la posibilidad de situarse en puestos de ascenso directo si logra la victoria. El Almería es considerado uno de los rivales más potentes de la categoría por presupuesto, plantilla y experiencia de su entrenador Rubí. Funes destaca la fortaleza del Almería en las transiciones, con 23 goles marcados en este tipo de jugadas, y el peligro de Arribas, máximo goleador. El Almería tendrá la importante baja de Dion Lopy, que ha sido clave en las acciones de transición ofensiva del equipo.

El Málaga CF visita este domingo al UD Almería con la opción de dormir, al menos una noche, en puestos de ascenso directo. Para ello tiene que ganar.

Se trata del rival más potente de la categoría en cuanto a presupuesto y plantilla, que además juega con la ansiedad de la segunda temporada consecutiva en la categoría de plata y la obligación de ascender.

Actualmente es segundo, con un punto más que los de Funes, que llegan al derbi andaluz enrachados en los duelos regionales. En la segunda vuelta han ganado en Córdoba, Granada y Cádiz.

Un triunfo los dejaría durmiendo en ascenso directo a la espera de que el Deportivo de La Coruña cierre la jornada el lunes. Pero enfrente tendrá un rival “poderoso”, como lo definió Funes en la previa del partido.

El de Loja diseccionó el perfil de su rival en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del duelo. Arribas es la principal amenaza de uno de los equipos en transiciones de la competición y que para este duelo no tendrá a Lopy en el centro del campo, un futbolista diferencial.

Recordó que “es un equipo que ha ganado los últimos seis partidos en casa, está construido para el ascenso directo y está en esa línea, por jugadores y por entrenador. Rubí, con Oltra, es el entrenador más experto de la liga”.

“Que no se nos olvide que si hubiesen ganado en Santander sería el líder de la competición y eso se hace porque hay muchas cosas bien hechas”, apuntó el preparador malaguista.

Para el domingo se espera un duelo en el que “la primera media hora va a ser muy importante, porque ellos, sobre todo después de venir de perder fuera de casa (perdieron en el Sardinero 5-1 contra el Racing), van a querer agradar a su gente, van a empezar con un ritmo muy alto. Seguramente van a demostrar todo el potencial que tienen”.

“En ese momento igual van a tener que someternos, van a intentar venir con muchísima energía y ser capaces de salir bien esa primera media hora. Ahí creo que va a ser un momento crucial en el partido”, advirtió el preparador blanquiazul.

Funes tiene claro que, junto con el Racing de Santander, son los principales candidatos al ascenso directo. “Ellos, no por los números, sino por el nivel de sus jugadores, son una plantilla hecha para el ascenso directo. De hecho, es muy probable que en la línea que llevan el ascenso directo probablemente sea para el Racing y para ellos”.

Para Funes, no sólo son un equipo “poderoso” en la dinámica de puntos, sino “un equipo poderoso en juego. Poderoso con su nivel a nivel colectivo”.

Y ahí explicó la principal amenaza de los indálicos.

El Almería es “un equipo que en transición ha tenido un nivel brutal. Creo que han sido veintitrés goles los que han hecho en transición. Si te equivocas no te van a perdonar. Una pérdida en los pasillos interiores ellos las penalizan como nadie. Probablemente el equipo que más penalice eso sean ellos. Es el equipo más fuerte en transición de la competición”.

Además, Juanfran Funes señaló otra evidencia. El talento del Almería. “Aquí todo el mundo piensa un poco más en Arribas -pichichi de la categoría-, que parece su jugador franquicia, pero detrás de eso los goles están muy repartidos. Con un talento descomunal”.

“Tienen muchos jugadores que han participado en la alta competición”, insistió el entrenador del Málaga.

Baja de Lopy

Aunque el conjunto de Rubí tendrá una baja importante. El centrocampista Dion Lopy vio la quinta amarilla en Santander y no estará contra el Málaga. “De los veintitrés goles de transición, Lopy ha tenido una trascendencia directa en doce de los goles, bien por recuperación, bien por asistencia, bien por gol”.

“Que no tengan a un jugador de esa trascendencia en las transiciones tan grandes, pues siempre te hace pensar que para nosotros puede ser bueno. Pero no tenemos duda de que el que salga lo va a hacer bien”.

“De hecho encontramos ahí una secuencia de ocho partidos que no juega el Lopy y creo que son 14 de 24 puntos. El equipo sabe ganar sin Lopy”. “Jugará otro, tienen grandísimos jugadores.