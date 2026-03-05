Las opciones del Málaga CF para cubrir la baja de Puga en el lateral derecho

Puga se ha consolidado como un futbolista de recorrido constante, fiable en defensa y con llegada por banda. Su ausencia abre un pequeño rompecabezas táctico para el técnico blanquiazul, que maneja al menos dos alternativas claras para recomponer el costado derecho.

La posible vuelta Gabilondo

La primera vía pasa por apostar por Gabilondo en el lateral derecho. El futbolista no ha tenido apenas protagonismo esta temporada, pero sigue siendo un jugador muy valorado y querido en el vestuario. Puede que esos méritos internos le valgan una oportunidad al defensa vasco.

Funes podría aprovechar la sanción de Puga para devolverle la titularidad y, de paso, reforzar la competencia interna.

Gabilondo ofrece mucha llegada arriba, con menos desborde que Puga. Su principal debilidad está en el apartado defensivo, donde ha mostrado falta de contundencia.

Rafita en la derecha y Víctor García en la izquierda

La segunda alternativa implica un reajuste más amplio. Rafita ocuparía el lateral derecho, mientras que Víctor García entraría en el perfil izquierdo.

Esta solución permitiría mantener perfiles más naturales en cada banda y devolverle la confianza a Víctor García, que lleva varias semanas reintegrado en el gupo tras su lesión.

Con Rafita, en un gran momento, el equipo mantendría la profundidad y el desborde en el carril diestro que ofrece Puga.

Con Víctor, se ganaría un activo más en el balón parado, ya que es un consumado especialista, además, ofrece alternativas diferentes a la salida del balón al tratarse de un lateral que jugaría a pierna natural.

El movimiento, eso sí, supondría tocar dos posiciones en lugar de una.

Además de Víctor García, Funes tiene disponible al otro lateral izquierdo de la plantilla, Dani Sánchez, pero con menor ritmo de entrenamiento que Víctor.

Más remota, prácticamente imposible, es la opción de que Murillo ocupe el lateral derecho y Recio vuelva al centro de la defensa.

Se espera un Valladolid muy necesitado y con unas armas ya vistas esta temporada en La Rosaleda. Un equipo que deje jugar poco y que busque un partido trabado. Eso es marca de la casa de Fran Escrivá, que lleva dos partidos en el banquillo pucelano.

Por ello, hará falta amplitud y encontrar todos los espacios posibles para llegar hasta la portería rival.