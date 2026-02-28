LAS CLAVES
-
Buenas noches y muchas gracias
Muchas gracias a todos por seguir el derbi andaluz con EL ESPAÑOL de Málaga. Esto ha sido todo.
¡Buenas noches, malaguistas!
-
La crónica: Granada 0-1 Málaga CF, la victoria de los magos
-
FINAL (0-1)
-
95' La pierde el Granada. Se va a acabar.
-
95' Saca de banda el Granada desde su área
-
94' Saque de banda para el Málaga en el campo del Granada
-
93' Fuera de juego del Málaga
-
92' Disparo alto de Diallo
-
92' Ataca el Granada. Lama se pone de 9
-
91' Saque de puerta para el Granada
-
90' Entra Gabilondo por Larrubia. Se descontarán 5 minutos.
-
87' ¡Vaya contra del Málaga! Vaya contra de Aarón Ochoa. Niño se anticipó a un defensa del Granada y con la puntita se la dio a Aarón Ochoa. El canterano arrancó y esperó el momento exacto para dársela a Larrubia por dentro. El '10' remató con la derecha, la paró Luca Zidane pero en el rechace la mandó para dentro. Qué escándalo lo que ha hecho Aarón Ochoa.
-
¡GOOOOOOL DE LARRUBIA!
-
85' Lo sigue intentando el Málaga sacando el balón desde atrás. Prácticamente es un monólogo.
82' Larrubia manda una falta a las nubes. Estaba muy lejos y se la jugó. Le salió mal.
-
80' Le sientan bien los cambios al Málaga, que recupera chispa. Último cambio en el Granada. Entra el delantero Pascual por Arnáiz.
77' Niño provoca una falta lateral en el primer balón que toca. La puso con veneno Aarón Ochoa pero no encontró rematador.
-
Triple cambio en el Málaga
Entran Niño, Rafa y Ochoa. Se van Chupe, Izan y Dotor.
-
¡Vaya parada de Alfonso!
Paradón de Herrero a un cabezazo a bocajarro de Manu Trigueros. La mandó a córner Alfonso. El milagro nuestro de cada día.
-
¡Se la jugó Dani Lorenzo y Álex Sola perdona el primero!
71' Dribló Dani Lorenzo al borde del área rodeado de tres rivales, la perdió y Sola se resvaló a la hora de rematar.
-
70' El Málaga sigue estando muy por encima del Granada en la segunda mitad. Le falta más veneno arriba.
68' Disparo flojo de Dorrio, que ha entrado muy activo.
66' Triple cambio en el Granada. Petit, Diocuo y Dasei por Manu Trigueros, Rodelas y Lemos.
-
¡Otra ocasión de Chupe!
65' Manu Lama manda a córner el remate de Chupe