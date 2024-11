Dani Sánchez, jugador del Málaga: "Somos niños y jugamos con mucha alegría"

Dani Sánchez, durante el Málaga CF vs. Elche de Segunda División 2024-2025. Málaga CF

Es tarde de Champions y ha quedado con algunos compañeros de equipo "para ver el Barça". "¡A ver si me vas a tener aquí una hora!", exclama, cuestionándose por la duración de la entrevisa con EL ESPAÑOL de Málaga antes de que el Málaga CF reciba al Cartagena en La Rosaleda.

Es Dani Sánchez, todo carisma, al que el fútbol le ha dado la oportunidad de jugar en el equipo de su tierra para defender la camiseta blanquiazul. Analiza para este periódico el primer tramo de temporada del equipo de Pellicer.

¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes en este inicio de temporada?

A nivel individual bastante bien. Hemos tenido un momento para todo. Para jugar, también para tener ese rol de jugar poco. Hay que estar preparado cuando me toque. Y la verdad, muy contento.

Le habéis tomado la temperatura de sobra a la categoría, ya se ha cumplido más o menos un cuarto de competición.

El equipo ha caído de pie también la categoría. Estamos muy bien, solamente llevamos un partido perdido. Es verdad que hemos tenido ciertos partidos en los que hemos podido sacar esos tres puntitos y quitarnos de esos empates, pero creo que el equipo está con muchísimas ganas de que llegue este sábado y conseguir los tres puntos con la afición.

Viene el Cartagena, que sólo ha ganado dos partidos, pero uno de ellos ha sido al Racing de Santander.

Lo vi, lo vi… Fue una cosa que dije, 'hostia, pues cuidado'. Desde el último al primero te puede ganar cualquiera, ¿no? Y por eso hay que salir con los dientes apretados, va a ser un partido difícil. Creo que el equipo sabe que va a ser un partido difícil y también estamos con muchas ganas.

¿Y cómo está el vestuario después de la eliminación en la Copa del Rey contra el Estepona?

Fue un batacazo para todo el mundo, está claro que es de esos partidos en los que hay un equipo de superior categoría y tiene que ganar. Porque hay también una diferencia de calidad, de técnica. Pero yo creo que la ilusión también estaba ahí. Yo también estaba muy ilusionado y al final esos partidos son complicados de jugar, porque la mente no va lo mismo que un partido de liga.

Pero ya te digo, cuando terminó el partido el equipo estaba muy fastidiado. La Copa era muy importante para nosotros. Al ser bastante gente en la plantilla te da ese plus, para que todos los jugadores entren en la rueda.

Aunque creo que también nos va a servir para el sábado, para darnos cuenta de que tenemos que salir apretados y con muchas ganas. El Cartagena está pasando por un momento delicado y sabemos que va a ser un partido difícil. Ellos también necesitan esa victoria.

¿Ha habido algún tipo de conjura tras la eliminación? Porque además al ser un derbi malagueño pudo hacer más pupa. ¿O, simplemente, se tomó como traspié?

El mensaje fue el que nos dio el míster, que si no vamos al límite y si no nos dejamos todos en el campo pasan estas cosas y al final pues la ilusión y las ganas le ganaron a la calidad. Ese fue el mensaje, que si no vamos al límite somos un equipo que puede perder como cualquier otro. Esas armas las tenemos nosotros, que venimos también del barro y sabemos que tenemos que ir al límite en todos los partidos. Por eso nos está yendo bien en Liga. Creo que son 17 puntos con un partido menos y podemos acercarnos a los puestos de arriba, que ahora mismo es lo menos importante, pero sí es importante alejarnos de los puestos de abajo.

¿Cuál crees que ha sido la clave para el buen aterrizaje que ha tenido el equipo en la categoría?

La unión que tenemos en ese vestuario, en este equipo hace muchísimo, creo que ya se vio desde el año pasado. Tenemos una unión increíble y eso al final se refleja en el campo. Además, este año pues vamos con muchísima menos presión a jugar, creo que disfrutamos un poco más, tenemos el balón.

El año pasado estaba la presión de subir y eso pues coincidió un poco más. Pero la unión de este equipo, y aparte entre jóvenes y veteranos hacemos una fusión bastante buena. Creo que es la clave. Tenemos también esa ilusión de los niños que somos y querer conseguir grandes cosas con el Málaga, de llevarlo a donde se merece es lo que no está manteniéndolo bastante bien en la categoría.

Y aparte de la piña que se ve en el vestuario, que eso es evidente y que es un mensaje que lo transmitís siempre que tenéis la oportunidad ¿cuál crees que es la principal fortaleza de este Málaga, a nivel de juego, a nivel deportivo?

A nivel de juego, todo es un cúmulo. Atacamos con mucha alegría, somos niños, la gente del extremo, media punta, son niños, menos Dioni, también Castelo o Roko. Pero la gente de la media punta, los extremos, los laterales también, somos niños todos, jugamos con mucha alegría, eso también es una de las claves.

La que al futbolista le hace disfrutar en el campo. No creo que haya una fortaleza en sí, creo que se juega en grupo, se juega con mucha alegría y eso pues ayuda disfrutar de los partidos, que al final también nos olvidamos muchas veces de disfrutar, que es lo mejor.

Uno de los puntos negativos en este arranque de temporada están siendo los centros laterales, donde más quizás estáis sufriendo. ¿Se trabaja sobre eso? ¿Hay alguna consigna del míster? Tú que lo ves desde atrás, desde la defensa.

Uno de los aspectos fuertes que tenemos nosotros es el nivel defensivo que tenemos, el equipo a nivel defensivo creo que va muy bien. Pero sí que verdad, que podemos sufrir un poquito más ahí, en los centros laterales, las cosas del segundo palo. Son zonas donde te hacen sufrir si no estás bien colocado, pero lo estamos trabajando.

En el último partido contra Eibar, donde estuvimos tapando más centros, en el segundo palo estuvimos bastante bien. Obviamente eso el míster lo ve y lo estamos trabajando cada semana, y al final cada partido que pasa intentamos pulir los fallos y mejorarlos.

¿Crees que el Málaga tiene bien cubierta la posición de lateral izquierdo? ¿Cómo es tu relación con Víctor, con tu compañero? Porque estáis compartiendo muchos minutos, se están distribuyendo. Eso quiere decir que los dos, por lo menos, de puertas para adentro para el míster, estáis rindiendo a un nivel alto.

El míster toma las decisiones en cada partido, depende de qué partido sea, uno te ofrece una cosa y otro partido te ofrece otra. Somos dos futbolistas que tenemos cualidades algo distintas, yo soy un poquito más ofensivo, en defensa va un poquito mejor que yo, porque es un jugador más grande, gana un poquito más de duelos…

Pero al final nos llevamos muy bien y nos estamos entendiendo a la perfección. Y el míster toma la decisión siempre pensando en el equipo. Y hay que estar preparado para lo que sea.