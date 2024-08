El Málaga CF arranca una concentración con "ilusión" y sin un descarte

Ya está el Málaga CF en Estepona. Llegó el martes a mediodía para enclaustrarse hasta el sábado y seguir perfilando la temporada que está a la vuelta de la esquina. Ya lo hará sin Andrés Caro, que no se subió al autobús. Antes de partir, Víctor García hizo un repaso a lo que va de pretemporada y destacó la "ilusión" del grupo y la integración de los fichajes.

Entrenamiento en La Rosaleda

El equipo se ejercitó el martes por la mañana en La Rosaleda y por la tarde lo hizo ya en el Hotel Atalaya Park de Estepona, donde permanecerá hasta el próximo sábado. En la sesión matinal recobró el protagonismo el trabajo físico en una sesión en la que no participaron con el resto de compañeros ni Ramón ni Luismi. Por la tarde fue el balón el que mandó en la primera de sesiones que el equipo desarrollará en Estepona hasta el próximo sábado.

El Málaga CF se ejercita en Estepona. Málaga CF

La ilusión de Víctor García

El martes pasó por la sala de prensa de La Rosaleda el lateral izquierdo Víctor García, el futbolista que puso el centro definitivo para al ascenso a Segunda División. "He visto la jugada millones de veces", dijo antes de descatar que tienen tanto él como el resto del equipo por esta temporada en la que no le ha pesado tener unas vacaciones más cortas de lo habitual. "El grupo ha vuelto a un nivel muy alto, se nota que acabamos más tarde que otros compañeros. Las sensaciones son muy buenas, el grupo está entrenando genial cada día y con muy buenas sensaciones en los partidos. Se nota que el equipo se conoce y todo el mundo quiere aportar", dijo el '14', quien aseguró que "afrontamos la temporada con una ilusión enorme, va a ser un reto muy bonito y exigente".

Andrés Caro se queda en Málaga

A Estepona no viajó el joven central Andrés Caro, una de las grandes promesas que había en La Academia pero que una temporada de lesiones -la 2022-2023- le impidieron continuar con su crecimiento. El curso pasado estuvo cedido en el Betis B dando un buen rendimiento pero el cuadro verdiblanco no ejecutó la opción de compra. Tiene contrato hasta 2025, pero sabe desde el primer día que no se cuenta con él. Quiere resolver su futuro en esta semana.