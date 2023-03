El 'caso N'Diaye' eclipsa la previa del Málaga vs. Levante

Sergio Pellicer quería Levante, Levante y Levante, pero en la rueda prensa previa al choque que el Málaga CF juega contra el equipo valenciano el protagonista ha sido Alfred N'Diaye, que según se deduce de las explicaciones del técnico malaguista, no volverá a vestir la camiseta blanquiazul.

En la comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda, el entrenador del Málaga ha sido cuestionado varias veces sobre el asunto que estalló este miércoles, la ausencia injustificada de Alfred N'Diaye del entrenamiento matinal del equipo. Según contó este periódico, el jugador confundió la hora de la sesión.

Al respecto, Pellicer no ha hecho pública la decisión que ya ha tomado y que, según su versión, comunicó la tarde del miércoles al propio jugador hablándole "a la cara". De su disertación posterior, se deduce que N'Diaye no volverá jugar con el Málaga CF.

"Intento buscar los códigos internos. Tuve una reunión con él ayer por la tarde. Le dije a la cara lo que pienso, no estoy aquí para justificar mis decisiones. Estoy para tomar decisiones. Quiero gente que crea, ilusionada, que vaya al frente de verdad, locos inconformistas. Hay unos códigos internos en el vestuario, y ahí, llámese quien se llame, por encima está el trabajo y mi decisión va a estar muy clara. Me preocupa el colectivo. Voy a tomar unas decisiones, he hablado con Kike, sabe mi decisión, y no hay que darle más vueltas. Ahora necesitamos buenos profesionales, no buenas personas, llámese quien se llame", ha expuesto Pellicer.

Para el entrenador blanquiazul, "el grupo está por encima de las individualidades", y el de N'Diaye "es un caso aislado desde mi llegada". "Si a nivel personal, un individuo no está bien, eso afecta a él y luego al colectivo. El jugador que no esté bien a nivel emocional, juega otro", quien se ha mostrado apenado porque no esté hablando del partido del Levante, algo que, por otro lado, entiende después de lo sucedido.

"La conversación que tuve con él es confidencial. Sabéis perfectamente y el primero que va a saber la decisión va a ser el grupo", ha zanjado el de Nules.

También ha sido cuestionado por el caso de Lumor, despedido del club por motivos disciplinarios. Para Pellicer, es una situación "diferente". "Es una situación que me encontré. No tengo ninguna queja de Lumor. Cristian está dando un gran nivel. A nivel deportivo no iba a entrar. Ha tenido un comportamiento ejemplar desde mi llegada. El club decide y yo acepto, y tenemos que marcar un camino. Están ocurriendo muchas cosas, me gustaría estar hablando del Levante, de las buenas sensaciones que tuvimos contra Las Palmas. Quiero hacer pegamento, quiero hacer una burbuja, los trapos sucios cada uno los lava en su casa, dentro".

Sobre cómo ha afectado el asunto de N'Diaye tanto a él como al equipo, Pellicer ha explicado que "el entrenador tiene que tener la mentalidad del boxeador, encajar los golpes. Después, nadie puede retroceder. Paso atrás no vamos a dar. Me da pena de que estemos hablando de esta cosas, porque mañana vamos a tener un partido crucial. Mañana van a salir once guerreros que van a competir como auténticos animales. Siento esa pena de que estamos hablando de cosas que enturbien un poco todo".

Otro de los asuntos que han marcado la semana ha sido la capitanía en Las Palmas de Lago Junior, un jugador que llegó en el mercado de invierno y lució el brazalete en el estadio Gran Canaria.

"Los jugadores que llevan mucho tiempo (en referencia a Luis Muñoz) tienen una mochila. Lo que he visto desde fuera antes de venir es que la situación afectaba a nivel emocional. Liberarlos de eso para mi es muy importante. El otro podría haber sido Juande, pero ha tenido situaciones emocionales, de lesiones, que también podían afectarle. Lago viene con aire fresco, ha caído de pie, refleja las cosas que nosotros queremos. Es una situación de mantener aire fresco".

Aire fresco también ha traído al Málaga el juvenil Álex Calvo, al rescate en Las Palmas. "Calvo es aire fresco, valentía, ilusión, desparpajo, talento... Tenemos que saber gestionar los minutos que tiene que participar. En Las Palmas se dieron las circunstancias, apareció en un momento importante. Es un chico que ya lo subí para entrenar en mi etapa anterior, ha pasado situaciones personales duras y es un chico maduro. Ha entrado muy con el grupo, que ha absorbido muy bien al chaval".

