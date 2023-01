Jozabed (Málaga CF): "El míster me ha dado la oportunidad y me intento agarrar ahí como sea"

Jozabed Sánchez (Mairena del Alcor, 1991), habla despacio pero piensa rápido. No para de atusarse el flequillo que le cubre hasta los ojos, lo que no le impide ser uno de los jugadores del Málaga CF más lúcidos con el balón en los pies. Está en su mejor momento de la temporada, se ha hecho con la titularidad por primera vez en todo en curso, tiene los pies en la tierra sobre la situación del Málaga y solo quiere estar fuera del descenso en mayo. Ve al equipo en clara mejoría y cree que cuando la pelota entre todo cambiará. El '19' atiende a EL ESPAÑOL de Málaga antes de visitar este domingo al Eibar en Ipurúa.

- ¿Cómo estás, Jozabed?

- A nivel personal bien. Cada vez teniendo más participaciones que es lo que todos queremos. Me encuentro bien, llevaba mucho tiempo sin jugar y el mister decidió darme esa oportunidad y me intento agarrar ahí como sea. Cada vez voy cogiendo más confianza, porque venía de un tiempo largo sin contar para el mister. El nivel de confianza es lo más importante para un futbolista. Con el paso de los partidos me voy sintiendo mejor, te atreves a hacer más cosas, a que todo fluya de manera más normal. Estoy muy contento por mi rol ahora en el equipo y con mucha confianza.

- ¿Te veremos con la regularidad que alcanzaste el año pasado hasta el final de la temporada antes de la lesión?

- Lo va a marcar el rendimiento que dé en estos partidos. Si conseguí esa regularidad con Natxo y luego con Pablo es porque mi rendimiento así lo decía. Ojalá, sería buen síntoma de que estoy haciendo bien las cosas y de que el equipo está también ganando partidos.

- ¿Y cómo está el equipo y el vestuario?

- Vamos en línea ascendente, lo demostramos en estas semanas atrás, y no solo por las rachas, que en ocho partidos solo hemos tenido una derrota. Aunque somos conscientes de que hay que sumar de tres en tres. Pero en el vestuario somos optimistas, por supuesto.

- Aunque no se esté ganando todo lo que requiere la situación del Málaga, ¿cómo de importante es no perder?

- Todo lo que sea sumar en una situación como la que estamos siempre es importante, más fuera de casa. Pero en casa hay que sumar más de tres en tres, por supuesto. Y en eso estamos. En los últimos partidos, como el empate del otro día (contra el Tenerife) o el de Ibiza, el equipo mereció más. Pero al final se empató. Aunque haciendo las cosas así, estamos más cerca de la victoria que del empate.

- El domingo visitáis al líder. Sobre el papel podría ser un partido casi imposible de ganar, pero el Málaga le ha plantado cara a todos los de arriba. ¿Cómo ves este partido?

- Como uno más de la categoría, es una categoría muy igualada. La clasificación dice que hay mucha diferencia, pero en el campo no son tan grandes. Los partidos se deciden por pequeños detalles, lo afrontamos como un partido más. Somos conscientes de que podemos ganar sin ningún problema en cualquier tipo de campo. Va a ser un partido muy complicado en un campo muy difícil, y ellos vienen de una racha muy positiva. Son un equipo que hacen muchas cosas bien, por eso está ahí. Pero veo muchas opciones de que el partido lo saquemos.

- El Málaga también hace cosas bien, pero ¿qué le falta para salir de ahí abajo?

- A lo largo de mi carrera creo que tres partidos consecutivos ganados nunca lo he hecho. A lo que voy es que es muy difícil encadenar dos o tres partidos ganando, pero es la manera de poder salir de ahí. No te sabría decir lo que le falta al Málaga. Cuando estás ahí y haces las cosas más o menos bien y ves que mereces en ciertos partidos más de lo que sacamos... Creo que tenemos que seguir así, intentando generar ocasiones y que no nos generen, que el otro día las que nos generaron nos penalizaron demasiado. A nosotros nos cuesta un poco más hacer gol. Pero no te puedo decir qué falta. Seguramente cuando la pelota empiece a entrar todo cambiará. Al final somos conscientes de que depende de que el balón entre o no.

- ¿Y eso de hacer cada vez más cosas bien y que no se gane genera frustración en el vestuario?

- Está claro que no es lo que queremos. (Contra el Tenerife) En la primera parte merecimos irnos con algún gol en el marcador. Saber que en la segunda parte necesitábamos ganar te puede generar un poco de prisas, de precipitación y puede que pasara algo por el estilo, y se incrementó cuando el Tenerife se adelantó, creo que injustamente. Ahí sí te genera esa frustración de decir estamos haciendo bien las cosas y la que han tenido nos la meten. Pero el fútbol es así, y cuando estás en la situación en la que estamos, cualquier error se penaliza aun más. Hay que seguir en la línea que estamos.

- Ha llegado el mercado de fichajes de invierno, del que tanto se ha hablado en la primera vuelta. ¿Eso cómo afecta al vestuario? ¿Os toca el amor propio?

- Eso en el fútbol siempre existe y aquí llevamos todos mucho tiempo en esto. Al final, tanto en el mercado de verano como en enero siempre sale todo tipo de cosas. Todo eso viene porque la pelota no entra y estamos en la situación que estamos. Si estuviéramos arriba, todo iría de lujo, no se necesitarían extremos como se dice, porque no teníamos profundidad… Hoy en día, en el mundo en el que estamos y más en el fútbol, todo el mundo sabe, y todo se hace en base de que si el balón entra. Al final es resultadismo puro y duro. Es cosa del fútbol y a nosotros no nos afecta eso lo más mínimo.

- También se hablaba de salidas.

- Nosotros estamos al margen. Más claro que puede ser el tema mío y de Genaro, que hace poco no contábamos, de un día para otro el fútbol puede cambiar 180 grados. Lo que antes era negro ahora puede ser blanco o al revés. Los jugadores siempre estamos al margen.

- Hablando de Genaro. ¿Cómo ves la competencia en vuestra zona del campo, donde hay nombres de nivel como N'Diaye, Febas, Luis Muñoz o vosotros dos?

- Es muy grande. Hay un nivel muy alto en esa parcela del campo y al final todo eso va en beneficio del grupo. Que haya jugadores de alto nivel, al final el que juega le hace siempre estar con el culo prieto, como se suele decir, y no relajarse.

- Y uno que subió el nivel de la plantilla cuando se anunció su fichaje, que incluso se empezó a hablar de objetivos mayores fue Rubén Castro. ¿Por qué el equipo no lo encuentra?

- Ese discurso (el del ascenso) de mi boca nunca salió. Esas expectativas bajo mi punto de vista no eran las correctas. Él (Rubén) ha dicho recientemente que este año le está costando más marcar. Nosotros con él estamos muy contentos, en el día a día es un profesional como la copa de un pino. Todo lo que rodea al Málaga en los últimos años parece que no salen bien las cosas. Y viene Rubén, que viene de hacer goles toda su vida y todo el mundo espera que haga veinte. Estamos en la situación que estamos y a lo mejor te contagias. No lo sé. No sé qué puede estar pasando, pero nuestro objetivo es generarle ocasiones como el otro día, aunque al final la que marcó fue la que se generó él solo. Siempre ha tenido gol y los goles seguro que van a venir en esta segunda vuelta. No tengo ninguna duda al respecto. El que tiene gol, tiene gol, y él lo tiene.

-Pepe Mel se puso antes de las vacaciones la fecha de finales de enero para salir de los puestos de descenso. Parece que no será complicado que se cumpla. ¿Jozabed se pone alguna fecha?

- Fecha a corto plazo no me pongo. Ahora sí que te puedo decir el objetivo, que es muy claro y es el que es, y ojalá que en la jornada 42 cuando esto termine el Málaga esté fuera. Ese el objetivo y la fecha que me pongo, que el Málaga se salve. A corto plazo solo te puedo decir que veo mejoría en el equipo.

- ¿Esta situación os ha pillado a pie cambiado?

- Sí soy sincero, cuando firmo aquí hace tres años mi idea era quedarme aquí porque yo veía que al final un club como el Málaga tiene que estar donde tiene que estar, que es en Primera. Y acabará volviendo ahí. Yo quería quedarme aquí porque veía que en un corto periodo de tiempo el equipo iba a hacer todo lo posible por estar ahí arriba. Al final las cosas estos dos últimos años se han complicado y la realidad es otra y toca afrontarla como viene, nada más.

- Su contrato acaba en junio. ¿Está pensando en la renovación?

Tengo la cabeza en salvar al Málaga y ya está. Después lo que tenga que venir vendrá. Lógicamente estoy aquí muy a gusto, pero creo que no es el momento, ni mucho menos, de hablar de ese tipo de cosas, y más que hace un mes no estaba ni jugando. En lo que tengo la cabeza es en que el Málaga se salve.

- ¿Pero te gustaría seguir?

- No procede, pero ya te digo, estoy aquí muy cómodo, mi familia también, pero no es el momento de hablar de eso.

- Y al Málaga, ¿cómo lo ves en mayo?

- Me gustaría verlo fuera del descenso. Es una pregunta que cualquiera te la respondería así hoy en día. Llevamos un año de sufrimiento, no solo nosotros, todo lo que conlleva el club. Trabajadores, jugadores, nuestras familias, y los aficionados. Para nosotros la mayor alegría sería salvarnos, que aún así sería lógicamente una mala temporada, pero tenemos que salvarla como sea.

- El sábado había en La Rosaleda más de 21.000 personas. Ha habido algún conato de revuelta, como cuando las pintadas, pero al final la afición está siempre ahí.

- Desde que estoy aquí al aficionado se le puede decir poco o nada, porque al final lo poco que le estamos dando nosotros ellos están respondiendo. En la categoría hay pocas entradas de público como se ven aquí en La Rosaleda, eso al futbolista le gusta. Le gusta sentir eso. Y en el sur eso se siente, se vive el fútbol muy intensamente y nos gusta jugar cada domingo con veinte mil personas. Lo que pasa que es verdad que nos gustaría estar en otras circunstancias en las que pelees más por otras cosas que por las que estamos peleando. Pero la realidad es la que es y hay que afrontarla.

Sigue los temas que te interesan