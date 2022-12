Sólo ocho jugadores del Málaga se libran del malfario de la enfermería

La primera vuelta del Málaga CF en la temporada que apuntaba a ser la de resurrección ha sido un desastre. Prácticamente nada ha salido bien en Martiricos. Y un capítulo especial lo ocupa el apartado de lesiones, que han castigado a la plantilla blanquiazul con crueldad durante la primera parte de la competición. De las 22 fichas profesionales que tiene el equipo, 15 jugadores han pasado por la enfermería. A eso hay que añadirle los varios canteranos que son fijos con el primer equipo y que también han caído a lo largo del curso.

El Málaga ha tenido lesiones para todos los gustos, en casi todas las líneas del campo. Solo se libra la portería, donde Manolo Reina y Rubén Yáñez han estado sanos durante toda la primera vuelta de Segunda División. En el resto de demarcaciones, siempre ha tenido el equipo lesionados.

La zona del campo más castigada ha sido la posición de central. Todos los centrales que tiene el equipo han caído a lo largo del curso. Bustinza, Juande, Esteban Burgos y Ramalho han pasado por la enfermería. La causa principal han sido lesiones musculares, pero en el caso de Bustinza incluso se la ha llegado a fracturar la nariz durante un entrenamiento. El central vasco inauguró el capítulo de infortunios al lesionarse quitándose una bota después del entrenamiento.

Además de estos jugadores, otros dos con ficha del Malagueño que ocupan la posición de central han corrido la misma suerte que sus compañeros. El primero Andrés Caro, una de las perlas de la cantera malaguista que ha visto frenada su progresión por lesiones y molestias en la rodilla. De hecho, su presencia ha sido casi inexistente en esta primera vuelta.

La primera apuesta que hizo Pepe Mel cuando llegó fue poner a Moussa Diarra de central contra el Villarreal B. Las bajas obligaban. El de Malí completó los 90 minutos a un nivel notable. Pero gran parte de ese tiempo lo jugó con quinto metatarsiano del pie derecho roto. Desde entonces no han vuelto a jugar.

En el lateral izquierdo tanto Javi Jiménez como Lumor se han perdido partidos por lesión. En el último, la eliminación contra el Nástic en Copa de Rey, ambos cayeron por un proceso gripal. Aquí el infortunio se cebó con crueldad con Víctor Olmo, al que Pepe Mel mandó un domingo a jugar con el filial para que tuviera minutos y se rompió el ligamento cruzado. Por eso hubo que recurrir al mercado para fichar a Lumor.

En centro de campo ha sido otra de las zonas más castigadas del Málaga en cuanto a lesiones. N'Diaye, Jozabed, Ramón, y Luis Muñoz son las tres piezas de esa demarcación que se han perdido partidos por lesión. Especialmente los dos últimos, con una primera vuelta marcada por la irregularidad. Dani Lorenzo, del Malagueño pero habitual del primer equipo, también ha tenido varias lesiones que lo han apartado de muchas convocatorias.

En las bandas, Pablo Hervías salía de una grave lesión la temporada pasada y ha ido teniendo recaídas durante todo el curso. Esto en cuanto a los hombres de banda del primer equipo. Del filial, Mel se sacó de la manga el as de Cristian, que irrumpió con fuerza para jugar en la banda izquierda. Después de asentarse en el once, cayó lesionado antes del partido de la jornada 18 contra el Levante y no ha podido reaparecer.

Peor ha sido el caso de Haitam, que cuando iba a empezar a tener protagonismo tras lesionarse justo antes de arrancar la liga, volvió lesionado de una convocatoria con Marruecos. Le costó reaparecer, y cuando lo hizo, con un golazo en Zaragoza, se rompió el cruzado en el siguiente partido contra la Ponferradina y se perderá todo el curso.

Dos de los jugadores llamados a marcar diferencias, a dar el último pase, también han tenido una primera vuelta muy irregular. Por un lado Álex Gallar, después de empezar siendo titular en las ocho primeras jornada, solo pudo tener minutos en el partido contra el Eibar de la jornada 13. A sus lesiones hay que añadirle la desgracia de la pérdida de su hija que pospuso su reaparición. Ya parece recuperado.

El otro es Fran Villalba, que arrastraba una pubalgia desde Gijón y solo ha tenido continuidad en los últimos partidos, en los que ya ha tenido regularidad. Pero en su primer tramo también tuvo que parar en alguna ocasión.

Arriba, Fran Sol y Pablo Chavarría han sido los dos delanteros castigados por las lesiones. En los últimos partidos el argentino ha sido uno de los jugadores más destacados cuando parece que ha vuelto a coger el tono tras la lesión de cruzado que sufrió hace dos temporadas.

Con este panorama, solo los porteros Manolo Reina y Rubén Yáñez, Juanfran, Escassi, Genaro, Febas, Rubén Castro y Loren Zúñiga se han librado de pasar por la enfermería. Un lastre para el Málaga CF.

