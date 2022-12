Pepe Mel: "El comportamiento de Manolo Reina es un ejemplo para sus compañeros"

Uno de los movimientos que ha habido en el Málaga CF se ha producido en la portería, donde Rubén Yáñez ha sentado a Manolo Reina, cuyo comportamiento desde el banquillo está siendo "un ejemplo para todos sus compañeros", y por ello "se merece jugar mañana" y seguro que jugará "muchos partidos", asegura Pepe Mel.

El entrenador del Málaga ha comparecido antes los medios de comunicación para analizar la previa del partido que el equipo juega este jueves contra el Nástic de Tarragona de la ronda de treintadosavos de final de la Copa del Rey antes de irse de vacaciones de Navidad, una eliminatoria que los blanquiazules encaran con "el optimismo de intentar pasar y hacer un buen papel".

El del Nou Estadi de Tarragona es "un buen partido, contra un buen rival, buen estadio, buen césped. No tenemos excusas", ha dicho Pepe Mel, para quien ganar este jueves podría ser la oportunidad de tener un buen rival en La Rosaleda en la próxima ronda.

El partido tiene que servir para que algunos jugadores den "un paso adelante" y el equipo tiene que "intentar hacer las cosas bien". "Le tenemos que dar la máxima importancia, yo se la doy".

El equipo viaja a Tarragona con muchas bajas, entre ellas los dos laterales izquierdos de la plantilla, Javi Jiménez y Lumor, ambos con un proceso gripal que los deja fuera. Tampoco viajan Chavarría, Esteban Burgos y Hervías. Las bajas son por diversas "dolencias", ha dicho Mel, que tendrá que recomponer la defensa, con Unai Bustinza con papeletas para ocupar el lateral izquierdo.

Sí viaja Álex Gallar, después de muchos partidos fueras de la convocatoria y que tuvo que pasar por el trance del fallecimiento de su hija. "Con él hemos hecho demasiadas veces la goma, no nos ha dado resultado por eso hemos decidido dejarlo. Mañana va a tener sus minutos porque lo necesitamos". "Es una buena noticia que podamos llevar a Gallar a Tarragona".

El que tiene opciones de jugar será Manolo Reina, que además es un héroe en Tarragona, donde rescató al equipo de Segunda B. El trabuqueño perdió la titularidad en favor de Rubén Yáñez, y Mel ha querido destacar su actitud.

"El comportamiento de Manolo ha sido un ejemplo para todos sus compañeros. Decidimos darle un cambio, le expliqué que necesitábamos cambiar, no le quité por el bajo rendimiento. Solo puedo tener buenas palabras para Manolo Reina, que además me ayuda durante la semana. Se merece jugar mañana y jugará muchos partidos".

Tras el partido, los jugadores se irán de vacaciones hasta el día 29 de diciembre, justo después de dos buenos partidos. Algo que Mel asume con naturalidad. "Los tiempos son los que son. El equipo se va con buenas sensaciones, con la cabeza limpia, con optimismo para enero. Ahora esperamos que los jugadores tocados vengan recuperados".

En este buen momento del Málaga han irrumpido a última hora dos nombres propios con los que no se contaba: Genaro y Jozabed. "Ha sido magnífico que den ese paso al frente. Genaro lo está haciendo muy bien y nadie le quita el puesto. Es un buen ejemplo para todos los demás. El entrenador lo que quiere es ganar. Pondré a los que crea que me rinden y me ofrecen la garantía de estar bien en el campo".

En cuanto el árbitro pite el final del partido, el Málaga entrará en modo mercado de fichajes. "Manolo (Gaspar) tiene avanzadas varias cosas. Es importante que el entrenador coja el teléfono para decirle a un jugador que quiere que venga, pero Manolo y su gente lo están haciendo bien. Tenemos cosas que son interesantes y que hay que rematarlas. Ojalá tengamos gente aquí ya el 29 de diciembre".

También se abre el capítulo de salidas y, según el entrenador blanquiazul, "hay alguno que tiene cosas y es posible que salga".

