Manolo Reina llega al Málaga CF con "más ilusión que los chavales de 20 años"

Quince años después, Manolo Reina pisaba las instalaciones del Málaga CF como jugador blanquiazul. La última fue en la temporada 2006-2007, cuando emprendió el vuelo para forjarse una carrera como profesional. Este miércoles ha vuelto a La Rosaleda con esa carrera ya en la mochila para ser presentado como el primer fichaje del Málaga 2022-23 con “más ilusión que los chavales de 20 años”.

Tras despedirse como un héroe del Mallorca, al que salvó con sus paradas en la última jornada de Liga en El Sadar, el de Villanueva del Trabuco ha comparecido en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda escoltado por Manolo Gaspar y arropado por su familia para pronunciar sus primeras palabras como blanquiazul.

“Tenía Muchas ganas de venir, ha sido muy fácil. En el único sitio que me hacía ilusión jugar era en el Málaga. No quería mirar nada más”, disparaba Reina ante la primera pregunta.

“He tenido muchas más ofertas, pero ni me lo he pensado. Repito, tengo muchísima ilusión”.

¿Qué se siente al estar de nuevo en La Rosaleda? “He venido a jugar con el Levante, pero no es lo mismo. Ahora cuando entras se te ponen los bellos de punta, he soñado con jugar aquí, me he tirado diez años en todas las categorías, en Primera muy poco pero tuve el placer de debutar”.

Uno de los interrogantes que puede suscitar la llegada de Reina es la edad. “Si viniese a retirarme me iba a la casa que tengo en el campo a tumbarme. Tengo 37 años pero seguramente tanga más ilusión que los chavales de 20 años”. “Es una cosa que hay que llevar. Yo voy a entrenar todos los día y a intentar estar a la altura de esta ciudad y de este club”.

En cuanto a su cometido en el nuevo Málaga, ha sido claro y directo. “Soy portero y tengo que parar”. Pero “además tengo experiencia, intentaré aconsejar a los chavales. Pero vengo para parar y para dar ejemplo”.

Sobre si se ve como capitán, Reina dice que nadie le ha dicho que venga con ese rol al vestuario, pero expone que su trayectoria es “muy larga” y que en varios equipos ha sido capitán. “Cuando llevas tanto tiempo es porque haces las cosas bien”. “Intentaré aconsejar en todo lo que pueda, sea capitán o no”.

El Málaga acaba de dejar atrás una mala temporada que Reina ha vivido “como todos los malaguistas”, ya que ha habido ·momentos duros”. Ahora lo que toca es “aprender de los errores, pero olvidar la temporada pasada”.

Manolo Reina en su presentación con el Málaga CF en La Rosaleda Málaga C.F.

TEMPORADA PASADA Y AFICIÓN

“Está la gente desilusionada, y lo que hay que intentar es que toda la afición se sienta identificada con nosotros, porque es la única manera de conseguir algo bonito”. A su juicio, la afición tiene que entender que los jugadores se dedican al Málaga “en cuerpo y alma” y que trabajan “cada día”. “A toda esa gente ahora mismo no podemos pedirle nada, tenemos demostrarlo en cada entrenamiento, en el campo”. “Está claro que la afición del Málaga, si los damos todo, van a estar con nosotros”.

¿Si se ve volviendo a jugar en Primera con el Málaga? “Ojalá, sería un sueño”. “Fui a Mallorca en Segunda B y parece que es un locura volver a Primera. Con ilusión, con ganas, se pueden conseguir muchas cosas. Lo importante es asentarse, conocer a los compañeros y lo demás irá viniendo.

El Málaga anunció este martes la puesta en marcha de un departamento de porteros para trabajar con todos los guardametas del club, una iniciativa que según Manolo Reina es “muy necesaria”, porque “los porteros siempre hemos sido los apartados. La figura del portero es cada vez es más importante. Tener un departamento que prepare a todos los porteros de la cantera es un lujo.

Para valorar el nuevo proyecto del Málaga CF, Reina considera que es “pronto” porque todavía hay que armar “la base”, además de conocer a los compañeros que tengan que llegar y, a partir de ahí, ser un grupo fuerte y unido”.

En la planificación de la pretemporada que había hecho Pablo Guede se contemplaba que los canteranos que van a estar con el primer equipo empezasen un proceso de adaptación a partir del 20 de junio. Entres esos chavales había uno de 37 años, Manolo Reina. “Tenía muchas ganas de empezar ya, pregunté si me podía unir a ellos y así ha sido”.

Da la casualidad que a los mandos de estas sesiones de entrenamiento está Antonio Tapia, asistente de Guede y hombre de recuerdos para Manolo Reina. “Ha sido increíble, es todo un honor. Es un orgullo tener a Antonio Tapia ahí al lado, y seguiremos aprendiendo”.

Pero frente a los canteranos están los veteranos del vestuario, a lo que Reina califica de “muy importantes”, porque “los chavales se pueden equivocar y aprender de los errores. Son errores de la edad, lo importante es que aprendan”.

