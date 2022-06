El Málaga CF 22-23 arranca con un viejo profesor adiestrando a los 'cadetes' de Guede

El Málaga 2022-2023 ya ha echado a rodar. Además, lo ha hecho con dos flamantes fichajes a la cabeza: Antonio Tapia, nuevo asistente de Pablo Guede, y Manolo Reina, primer refuerzo de la temporada. Tal y como estaba previsto, este lunes 20 de junio han comenzado las sesiones de entrenamiento para los canteranos que van a hacer la pretemporada con el primer equipo y con lo que Guede tiene la intención de contar durante toda la temporada.

No será hasta el 4 de julio cuando empiece de manera oficial la pretemporada con los jugadores disponibles del primer equipo a los que se sumarán estos canteranos.

Carlos López, Arturo, Murillo, Víctor Olmo, Álex Rico, Dani Lorenzo, Haitam, Kevin, Roberto y Loren son los primeros nombres de la pretemporada del Málaga, que ha echado a rodar en las instalaciones de El Viso a las órdenes del profesor Antonio Tapia, que ha vuelto a vestirse de corto para trabajar en el equipo de su vida.

Quizás, en esta nómina de canteranos falte Andrés Caro, que este pasado fin de semana ha tenido los exámenes de selectividad, pero que también fue habitual en los entrenamientos y las convocatorias del primer equipo durante toda la temporada.

Entre los nombres que han vuelto a pisar el verde, hay dos ojitos derechos de Pablo Guede. Son Víctor Olmo, ‘Pepino’, y Dani Lorenzo. Ya dijo el técnico argentino que le gustaban hasta de novios para sus hijos. Los dos fueron titulares en las últimas jornadas, en partidos clave como los de Burgos o Tenerife. No dudó Guede en jugársela con ellos.

Otros dos nombres propios son los de Roberto y Kevin, muy protagonistas en el inicio de la temporada pasada pero que fueron perdiendo protagonismo. Aunque si bien Guede tiró de Roberto en casi todos los partidos en los minutos finales, Kevin desapareció incluso de las convocatorias tras el ‘caso Antoñín’, aunque el técnico argentino siempre defendió que eran decisiones técnicas.

Por su parte, Loren Zúñiga es una de las joyas de la cantera en la que la afición tenía puestas muchas esperanzas cuando las cosas se torcieron del todo al final del curso, pero que no llegó a gozar de la confianza ni de Guede ni tampoco de Natxo o antes de José Alberto.

Desde el Málaga emana el mensaje de que no a un jugador tan joven no se le puede cargar con la responsabilidad del gol y que hay que tener paciencia. Otra realidad es también que Loren tiene ofertas para marcharse pero las cifras que pide el club son elevadas en función de quien se lo quiera llevar, como es el caso del propio Real Madrid, que le ha hecho una oferta al delantero pero que no quiere llegar a las pretensiones del Málaga.

Sea como fuere, ya se vislumbra quiénes pueden ser protagonistas la próxima temporada en Segunda División, un campeonato largo e igualado que necesitará de muchos soldados, y para ello Guede ha empezado a preparar a sus cadetes, dejándolos en las manos de un viejo profesor.

