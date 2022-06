La campaña de abonados del Málaga CF no convence al malaguismo

Está dando que hablar, no para muy bien, el mensaje que quiere trasladar el Málaga en su campaña de abonados. ‘Amor a lo propio’ es el eslogan. El Málaga CF ha ido lanzando a través de las redes sociales oficiales del club varios spots donde se cuestiona, por un lado, el malagueñismo de quienes no comulgan con las cosas típicas de la ciudad, y por el otro, los que celebran las victorias de otros equipos de fútbol que no son el Málaga.

En un primer vídeo, se ve a jóvenes primero paseando por la calle Larios y cuestionando la atracción de le emblemática vía del centro de la ciudad, “una calle del montón”; a continuación, otros dos jóvenes saliendo de la Iglesia de San Pablo, ensalzando a un cristo que se supone que es el Cautivo, pero lamentando que esa imagen vaya en un trono (una de las señas de identidad de la Semana Santa malagueña), “a este Cristo no le pega un trono”; y el tercer escenario es un chiringuito en el que el camarero deja en la mesa un espeto de sardinas a dos jóvenes clientes. “¿Un espeto te vas a pedir? ¡Con lo bueno que está un bocata de calamares!”.

En el otro vídeo que de momento consta la campaña, se ven las calles de la ciudad vacía y de los balcones salen celebraciones de los goles de una final de Champions League. Eso, contrapuesto a otro supuesto escenario, con menos jaleo, en el que desde un balcón se celebra un gol del Málaga en las últimas jornadas de liga.

Estos vídeos insinúan, como no puede ser de otra manera, que en el lado bueno están los que defienden lo local, “lo propio”.

Esto, más que despertar ilusión entre la afición, muy necesitada de ella, ha provocado críticas, principalmente por el hecho de dejar en mal lugar a quienes no defienden lo malagueño, en lugar de vender un positivismo que invite a abonarse al Málaga CF.

Con ese mensaje se pretende reforzar a los convencidos, a los que desde este pasado lunes ya están respondiendo de manera ejemplar renovando sus abonos (1.100 en el primer día de campaña), pero quizás no sea la técnica más acertada para sumar a nuevos fieles malaguistas.

A eso se le suma que no ha habido una presentación de la campaña como tal, y que la información, sobre todo en cuanto la obligatoriedad de ser ‘Fiel Malaguista’ para tener un abono y si el precio se incluye o no en el carné, están ayudando a que la campaña no haya tenido una buena aceptación.

En adelante, el Málaga tiene por delante un nuevo curso para que la campaña del año que viene esté cargada de elementos positivos que enganchen a los malagueños al equipo de su ciudad.

Sigue los temas que te interesan