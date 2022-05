Pablo Guede: "El de mañana es el partido de la paciencia"

"El de mañana va a ser el partido de la paciencia". Así define Pablo Guede el encuentro que puede darle al Málaga la salvación contra el Burgos en La Rosaleda. Un partido que será "muy complicado", y el que "se crea que vamos a ir ganando 3-0 a los primeros cinco minutos está muy equivocado".

El entrenador argentino ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda este viernes para analizar el choque que jugará su equipo el sábado a partir de las 20.00 horas que le puede dar al Málaga la permanencia matemática en Segunda División una jornada antes del final de liga.

Para Guede, se trata de "un partido importante igual que el anterior y el anterior. No nos tenemos que dejar llevar por nada. Tenemos que hacer lo que trabajamos durante la semana, que es lo que nos va a acercar al triunfo".

"Es un partido más de los que nos tocaba. Eran ocho cuando llegué y ahora quedan dos y hay afrontarlo de esa manera. Tenemos que estar preparados para todo", insistía Guede en su mensaje.

El preparador argentino se espera "lo mejor del Burgos". "Van a venir a hacer su juego. El que se crea que vamos a ir ganando 3-0 a los primeros cinco minutos está muy equivocado. El partido de mañana va a ser pico y pala hasta el minuto 95. Va ser muy complicado. Vamos a tener que tener mucha paciencia, va a ser un partido de paciencia".

"Si nosotros entramos en la vorágine de la gente, de ir, ir, ir... Mañana es un partido para trabajarlo que no va a hacer nada fácil", remarcaba el entrenador del Málaga.

El árbitro designado para el Málaga-Burgos es González Esteban, del colegio vasco, algo que ha levantado algunas sospechas, puesto que los blanquiazules se están jugando la permanencia con dos equipos vascos, la Real Sociedad B y el Amorebieta.

"Ya dije que en el tema de los árbitros no entro. Tienen un trabajo muy complicado. No podemos pensar en esas cosas ni es el momento. Va a venir a hacer su trabajo lo mejor posible. Que es evitable, sí, pero no me preocupa", zanjaba Guede.

Para el partido se está cociendo un ambiente de los días grandes en La Rosaleda. Algo a lo que Guede está siendo ajeno. "No tengo ni idea lo que se está viviendo por afuera. Me mantengo al margen de esas cosas, que están muy bien para todos los que están afuera. Yo no me quiero meter. Ojalá que cuando salga mañana La Rosaleda esté a explotar. Hay que tener los cinco sentidos puestos y hacer le trabajo que tenemos que hacer y veremos cómo termina".

Aunque reconoce que un ambiente como el que se espera, con el 'No hay billetes' colgado en las taquillas, "eso es lindo para los jugadores, seguramente que los motivará más si cabe. Es una alegría haber podido despertar esas cosas en el malaguismo".

El técnico malaguista se ha detenido en algunos nombres propios que han sido protagonistas en los últimos partidos. El primero ha sido Luis Muñoz. del que ha dicho que "estuvo por encima de sus posibilidades", pero que "lo peor viene, ahora que es mantenerse". "En esta semana bajó, el cansancio empieza a hacer mella, pero es normal. Vamos a ver qué pasa".

No podrá contar Guede con uno de los fijos en su esquema. Brandon vio la quinta amarilla en Tenerife y el pichichi blanquiazul no estará en el partido más importante de la temporada.

"Se nos cae Brandon, pero Sekou y Roberto están muy bien. Seguro que al que le toque mañana va a hacer un partidazo".

Recupera el Málaga para el partido a Ramón, que ha hecho los últimos entrenamientos con el grupo. "Ramón está bien. Lo paré un día más para que terminara de recuperarse al cien. Ayer y hoy entrenó muy bien".

Sobre las ausencias de Víctor Gómez en el once y Kevin en la convocatoria de Tenerife, Guede aseguraba que fueron por decisión técnica y que no había mediado ningún tema deportivo.

Se le ha complicado la permanencia al Málaga en las últimas jornadas, algo con lo que se contaba al principio de la temporada y tampoco que se llegara hasta tal extremo cuando Guede llegó al banquillo. "No me esperaba ni más ni menos. No hice cuentas, sí sabía que el calendario era complicado no, lo siguiente. Pero no valoré si se nos iba a complicar tanto o no tanto. También el equipo venía de una racha negativa. Hicimos lo que pudimos y nos toca estar acá".

