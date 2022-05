Un fuerte terremoto con epicentro en el mar de Alborán se deja notar en toda Málaga

Un terremoto con epicentro en el mar de Alborán se ha dejado sentir de forma considerable en Málaga capital y varias localidades de la provincia. La magnitud del seísmo ha sido de 4,7, según el cálculo provisional del que ha informado este viernes el Instituto Geográfico Nacional (ING), produciéndose a apenas ocho kilómetros de profundidad.

Numerosos ciudadanos han notado el temblor en sus casas y se han preguntado en sus cuentas de redes sociales si se había producido realmente un terremoto, o era cosa de su imaginación. Una usuaria de Twitter ha contado: "He parado de estudiar porque me sentía mareada y al poco de tumbarme en la cama se movía increíble, ¿es un terremoto o me voy a desmayar?".

Otra persona en Twitter ha soltado una broma en alusión a lo ocurrido. "Sentado en mi silla pensando que estaba en una avioneta", ha dicho. También se ha podido leer en la red social cosas como "qué fuerza tiene la tierra que el terremoto ha sido cerca de Melilla y ha movido hasta las lamparas en mi casa aquí en Málaga".

El servicio emergencias 112 aconseja a las personas que se ven afectados por un terremoto mantener la calma; permanecer dentro de un edificio, si ya estaba en el interior; buscar estructuras fuertes dentro del inmueble, ya sea debajo de una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar…

Se desaconseja usar el ascensor para la evacuación. Asimismo, se recomienda a los que se encuentren en la calle que no se aproximen ni entren en edificios, tratando con ello de evitar la caída de objetos peligrosos.

