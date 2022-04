El Málaga CF destituye a Natxo González

Otra vez han vuelto los fantasmas más oscuros y otra vez tienen el mismo desenlace: la destitución del entrenador. El Málaga CF ha cesado del cargo este sábado a Natxo González tras un balance que ha colocado al equipo solo seis puntos por encima del descenso a falta de lo que haga la Real Sociedad B frente al Alcorcón. Es más, lo curioso es que se ha producido tras el mejor partido de la 'era González' con el equipo de Martiricos. Aunque nada volverá a ser con el vitoriano y la dirección deportiva tendrá que introducirse en la dura tarea de volver a buscar un nuevo entrenador. El tercero de la temporada.

"Pese a que los resultados cosechados no han sido los esperados, el MCF reconoce la gran labor de Natxo González en el banquillo. El técnico ha logrado mejorar la imagen y competitividad del conjunto. Desafortunadamente, la situación clasificatoria, por debajo de la perspectiva del club y el margen que queda en la competición, ha forzado a la entidad a tomar esta determinación". Así lo ha comunicado el Málaga CF. Según se informó esta semana, ya estaba advertido y la derrota contra el Girona ha provocado que los acontecimientos se precipiten.

"No puedo defender los resultados". Esta frase la pronunció el hasta ahora técnico blanquiazul en la rueda de prensa posterior al partido contra el Huesca. José Alberto López se marchó dejando al equipo con 31 puntos, ocho por encima del descenso. Sin embargo, la situación no solo no ha mejorado, sino que es prácticamente agónica. Ahora el conjunto blanquiazul es el último que conseguiría la salvación en una temporada donde está la permanencia más barata de los últimos años. A ocho jornadas del final solo le separan seis puntos.

El técnico vitoriano no cogió al equipo ni en su mejor momento futbolístico ni anímico. Tras la debacle contra el Ibiza que acabó con el anterior entrenador, el vitoriano se estrenó con derrota ante el Mirandés (3-0) solo dos días después de llegar al cargo. Después se sucedieron Zaragoza (1-1), Almería (0-1), Real Sociedad B (2-0) y Cartagena (1-1). Cinco partidos y ninguna victoria. No obstante, esa racha llegó a su fin en el campo del Amorebieta (1-2), pero duró poco o más bien nada. El equipo volvió a caer en el precipicio con la Ponferradina (0-0), el Fuenlabrada (1-0) y el Huesca (0-2).

Precisamente, su último partido en Montilivi como inquilino del banquillo del Málaga CF ha sido casi el mejor. Los jugadores desplegaron sus mejores armas y también las peores (falta de gol y fallo garrafal en defensa). Aunque sí que se vio a un equipo más predispuesto, pero la voluntad, a estas alturas, sigue sin ganar encuentros. En esta travesía volvió a faltar carácter e implicación y solo tras diez partidos el club se ha visto obligado a volver a cambiar de entrenador dos meses después de su llegada.

La dinámica es evidente. Natxo González tan solo ha conseguido 0.60 puntos por encuentro mientras ha estado en el cargo y es aún peor. El Málaga CF se ha convertido en estas 10 últimas jornadas en el peor club de LaLiga SmartBank ateniendo al rendimiento: seis puntos, cuatro goles a favor y 13 en contra. Números insostenibles para una entidad cuya intención clara y evidente es permanecer en Segunda División. Es más, al principio de la temporada eran otros y han tenido que ir ajustándose al presente.

¿Ahora qué? Quien venga tiene la difícil papeleta de tener que sacar a un equipo de la situación en la que está. Seis puntos con el average perdido frente a la Real Sociedad B es una ventaja excesivamente volátil. Por el camino quedan Valladolid, Leganés, Eibar, Las Palmas, Oviedo, Tenerife, Burgos y Lugo. Escalofríos. Será todo un reto para el entrenador que venga a sacar adelante estos partidos. No obstante, el cambio de mentalidad es cuestión de pura necesidad. Si no es ahora...

Sigue los temas que te interesan