Málaga CF-SD Huesca: solo vale la victoria para recuperar La Rosaleda como fortín

Ya no hay vuelta atrás. Las oportunidades se han acabado y ha llegado el momento definitivo en el que apretar. El final de LaLiga SmartBank está cada vez más cerca, pero el Málaga CF sigue manteniéndose en ese intervalo de los ahora seis puntos que a nadie tranquiliza. Así que la vista del Huesca este domingo (18.15 horas, Movistar La Liga) vuelve a ser una nueva coyuntura en la que solo debe valer la victoria y que debe servir para recuperar a La Rosaleda como fortín.

Esa racha de tres partidos consecutivos sin perder (Cartagena, Amorebieta y Ponferradina) hizo creer que la confirmación de la mejoría en los resultados estaba cerca. Sin embargo, el encuentro y el marcador definitivo que se vieron contra el Fuenlabrada hicieron caer cualquier aspiración de volver a penas en positivo. Las jornadas siguen avanzando y el que no avanza con respecto a esa diferencia que mantiene con el descenso es el equipo de la Costa del Sol. No obstante, el club aragonés, solo cuatro puntos por encima del Málaga CF, debería ser la presa perfecta.

A falta de 10 jornadas, a Natxo González empiezan a llegarle las buenas noticias en relación a la enfermería. Solo por ahora. La plantilla tenía a dos lesionados de larga duración: Luis Muñoz y Genaro. Pues el sevillano podría volver a la convocatoria tras sufrir una operación de la rotura del menisco externo de su rodilla hace poco más de tres meses. Será difícil que juegue por la inactividad, pero es una pieza importante que se recupera. En el centro del campo también podrían regresar Ramón e Hicham para las bandas.

No obstante, por la necesidad que sufre la defensa, la gran novedad será Peybernes. El francés realizó junto a sus compañeros la sesión del viernes a un ritmo normal y no sería de extrañar que estuviera de partido el domingo en el césped de La Rosaleda. No obstante, el técnico vitoriano no podrá alinear a Víctor Gómez, ya que se encuentra con la sub-21, una baja de gran calado teniendo en cuenta la importancia que tiene. Así que Natxo deberá recurrir a Ismael Casas o a una nueva variante para ocupar ese lateral derecho.

Más allá de las titularidades y las lesiones, el Málaga CF no juega solo en La Rosaleda. La Real Sociedad B consiguió rescatar en el descuento un marcador igualado (2-2) frente al Ibiza para sumar de cara a escapar del descenso. Además, el Amorebieta empató contra el Zaragoza, punto que no le sirve prácticamente de nada. Ahora está a nueve de los costasoleños. El Fuenlabrada visita al Real Oviedo, quien necesita urgentemente el triunfo para seguir anclado a la lucha por el play-off. Otro partido más que complicado lo tiene el Mirandés recibiendo a la Ponferradina.

Así que es ahora o nunca. Los de Martiricos tienen una oportunidad inmejorable de ampliar su ventaja a 10 puntos con respecto a la zona de peligro. Los empates empiezan a ser insuficientes y las victorias más que necesarias. Por lo que no hay más vuelta que volver a la senda de la victoria. La necesidad impera y seguir con la vista abajo ahoga. Es ahora o nunca.

El rival

La SD Huesca no llega con demasiada suficiencia a La Rosaleda, algo que no parece ser una desventaja a la hora de jugar los partidos. Tan solo se coloca en la decimocuarta posición, cuatro puntos por encima del Málaga CF, con un equipo que aspiraba más tras estar hace solo una temporada en Primera División. Sin embargo, LaLiga SmartBank no está hecha para todo el mundo y ha sido una travesía difícil para los aragoneses.

¿Fortalezas y debilidades? No se trata de un equipo eminentemente goleador, se prodiga por la zona media de la categoría en ese aspecto. Aunque sí que tiene puntos fuertes que harán muy difícil que los locales recuperen la confianza con el gol: es el tercer equipo que menos goles encaja y la cuarta mejor portería, es decir, su portero detiene el 76.4% de los disparos a puerta que recibe en el partido. Datos para nada esperanzadores para batir al Huesca con el que regresa a La Rosaleda Joaquín Muñoz.

El partido de la primera vuelta no acabó con victoria y no por demérito de los blanquiazules, sino por el de otros. El equipo pudo haber ganado si aquel “polémico” gol de Genaro hubiese subido al marcador y no ocurrió.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Ismael Casas, Peybernes, Lombán, Cufré; Paulino, Escassi, Jozabed, Vadillo; Febas y Brandon.

