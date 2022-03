La inoperancia en ataque vuelve a dejar sin puntos al Málaga CF (1-0)

El Málaga CF lo ha vuelto a hacer. Otro día más cuando más importante era conseguir puntos y lo ha perdido todo: el fútbol, el gol y la actitud. La consigna era evidente: ganar para distanciarse de la zona de peligro y herir gravemente a un rival del descenso. Sin embargo, el acierto ha vuelto a irse de paseo y al equipo se le han escapado tres puntos contra el Fuenlabrada (1-0) en un encuentro que poca oda le hizo al fútbol. Ni llamándose el estadio Fernando Torres, pero cuando las cosas no salen... no salen. Por lo que aquí acaba esa racha de tres jornadas sin perder y todas las aspiraciones por huir han vuelto a caer.

Este partido era más importante de lo que al principio se pensaba. Antes del Fuenlabrada-Málaga se jugó el Real Sociedad B-Mirandés con un resultado de 1-3, a pesar de que los de Xabi Alonso empezaron adelantándose en el marcador en la primera parte. ¿Qué consecuencias traía ese resultado? Cualquier punto que sacara el Málaga CF se distanciaba de los puestos de descenso. Sin embargo, no solo no ha sido así, sino que ha conseguido dar esperanzas a un equipo como el Fuenlabrada que estaba prácticamente enterrado. Ni la titularidad de Andrés Caro pudo pararlo.

Pero el encuentro contra los de la capital volvió a ser un ejercicio de inoperancia de cara a puerta. No fue mérito de los de Sandoval y no les exigieron un gran esfuerzo en la parte de atrás. Los de Natxo González no consiguieron estar entonados en la zona decisiva del campo rival. Ninguno de los dos equipos son grandes goleadores. Sin embargo, los locales sí que aprovecharon uno de los dos disparos a puerta, mientras que el Málaga CF solo tuvo uno en los pies de Aleix Febas con muy poco ángulo para marcar. El técnico salió con Brandon de nuevo como único punta y esa decisión volvió a castigarle.

El partido comenzó siendo lo que se esperaba: un duelo marcado por la intensidad y por las faltas realizadas en el primer tramo del partido. Y aunque fue Dani Barrio el primer guardameta en detener un balón claro, también fue Kevin el que se topó con el palo en el minuto 14 con un toque magistral. Al Málaga CF no le costó hacerse con el control del partido, a pesar de todas las interrupciones del Fuenlabrada, pero ese mal endémico como es falta de gol lastró al conjunto que vestía de naranja.

A pesar de ese control durante gran parte de la primera parte, fue posicional y del balón, pero no se tradujo en grandes ocasiones de peligro. Así que el primer disparo a puerta del conjunto de Natxo González llegó con un tiro de Aleix Febas en el minuto 36. Desde entonces, pocos sobresaltos tuvo el encuentro por parte de ambos equipos. Solo un remate de cabeza desviado del Fuenlabrada hizo tambalear la tranquilidad de toda la afición blanquiazul que se desplazó al Fernando Torres.

Sin embargo, no había tiempo que perder. Ninguno. Este resultado, a pesar de sumar, no interesaba. Por lo que el Málaga CF volcó el peso del campo hacia la portería rival y ya sí que utilizaron la profundidad de los extremos para atacar. Todo el peligro inicial partió desde la banda derecha y tampoco tardó en llegar una nueva oportunidad para los de naranja en un centro raso que acabó despejando Pol Valentín. Así que el club confirmó ese paso adelante. "Solo" faltaba el gol.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos apostó por controlar el fútbol. Las faltas, algunas ya más duras, fueron una constante. Y en uno de esos despejes aislados, el balón cayó en los pies de Febas que puso un pase magistral a Brandon que le colocaba solo frente al portero. Sin embargo, no consiguió conectar con la pelota. Y el fútbol, siendo tan cruel como es, volvió a castigar la ineficacia ofensiva malaguista con un gol de Bouldini anticipándose a Lombán.

Natxo González dio entrada a Chavarrría y a Sekou Gassama para jugar con dos claros rematadores que poco efecto tuvieron. El equipo no encontró el gol porque perdió la pelota. Febas se marchó al banquillo, el que mejor estaba filtrando los pases, y el centro del campo dio un paso atrás. Sí que tuvieron alguna última ocasión con un remate de cabeza de Paulino y varias paradas de Belman, pero nada más que hiciera sacar el empate. Otra vez a cero en un partido tan importante. Por lo que otro día más, el Málaga CF vuelve a perder una oportunidad de escapar del descenso.

FICHA TÉCNICA

CF FUENLABRADA: Javier Belman; Pol Valentín, Rubén Pulido, Adrián Diéguez, Gozzi Iweru (Mikel Iribas, 76'); Pedro León, Álvaro Bravo (Brahim Konaté, 62'), Mikel Agu, Ontiveros (Tachi, 82'); Cristóbal Márquez y Bouldini (Zozulya, 82').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Andrés Caro, Lombán, Cufré; Jairo (Paulino, 69'), Escassi, Jozabed, Kevin (Álvaro Vadillo, 69'); Aleix Febas (Sekou Gassama, 80') y Brandon (Chavarría, 69').

ÁRBITROS: González Esteban. Vicandi Garrido (VAR). Amonestó con tarjeta amarilla a Brandon (1'), Gozzi (36'), Escassi (61'), Víctor Gómez (87').

GOLES (1-0): Bouldini (68').

INCIDENCIA: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga SmartBank en el Estadio Fernando Torres ante 2.988 espectadores.

