Juanmi Jiménez, el malagueño del que se ha vuelto a olvidar Luis Enrique para La Roja

Las quinielas, la inteligencia artificial, los rumores de los periodistas, las estadísticas... todo, todo apuntaba a que Luis Enrique iba a contar con al menos un malagueño en la convocatoria prevista para este viernes día 18, pero no ha sido así. Juanmi Jiménez, jugador del Real Betis y ex del Málaga CF, no estará en la concentración de la selección española para los dos partidos amistosos contra Albania (26 de marzo en Barcelona) e Islandia (martes 29 en La Coruña) tras el anuncio oficial del seleccionador.

La cuenta nacional para el futbolista empezó y se detuvo en aquel 2015. Han pasado siete años y su vuelta sigue sin producirse. Se trata del sexto máximo goleador de LaLiga con 12 tantos en un Betis que aún pelea con los de arriba para conseguir un puesto en la Champions. Y no se ha quedado ahí. También ha anotado dos en la Copa del Rey, torneo en el que jugará la final el próximo 23 de abril en La Cartuja contra el Valencia. Aunque no ha tenido suerte en las fases finales de la Europa League. Sus dos goles contra el Celtic sí que fueron decisivos para decantar aquel partido, pero no ha vuelto a ver puerta en una competición en la que fue eliminado este mismo jueves.

Precisamente, ha sido uno de los grandes nombres de la temporada y esos ocho tantos en siete partidos de forma consecutiva tampoco han sido una de las razones por las que Luis Enrique ha decidido contar con él. Lo cierto es que en los últimos 319 minutos que ha disputado en Liga no se ha encontrado tan acertado de cara a la portería rival. No consigue un tanto desde el 18 de enero, pero lo cierto es que Juanmi (16) ha marcado más goles en todas las competiciones que cualquiera de los delanteros que acuden a esta convocatoria: Dani Olmo (3), Pablo Sarabia (14), Álvaro Morata (11), Raúl de Tomás (13), Ferrán Torres (8) y Yéremy Pino (7).

Por lo que el futbolista de Coín (20 de mayo de 1993) se mantiene con una sola internacionalidad. Allá por 2015, cuando enamoraba en La Rosaleda, Vicente del Bosque llamó al malagueño para sustituir a un lesionado Diego Costa. Y debutó en un partido amistoso aquel 31 de marzo con una derrota ante Países Bajos (2-0) y 62 minutos sobre el terreno de juego.

Una de las siguientes oportunidades podría llegar en el mes de junio cuando La Roja juegue dos encuentros de la UEFA Nations League. El primero de ellos será el 2 de junio y lo hará en su estadio contra Portugal en el Benito Villamarín. Sin embargo, uno de los regresos más especiales para Juanmi podría producirse el domingo día 12 en La Rosaleda frente a República Checa, donde estuvo 100 partidos con 21 goles y 6 asistencias defendiendo los colores de su ciudad.

Brahim

El anuncio de Luis Enrique no ha llegado en el mejor momento de forma para Brahim Díaz en su segunda temporada en el AC Milán. El malagueño no ha encontrado la regularidad desde el inicio de 2022. Ni ha marcado ni ha asistido desde entonces. No ha conseguido ser ese mediapunta que deslumbró a principio de temporada, donde sí que contó con presencia en la convocatoria de noviembre que decidió la clasificación al Mundial.

Brahim debutó con La Roja, y con gol, el 8 de junio de 2021 en aquel extraño partido donde los jugadores de la sub-21 lo hicieron como absoluta ante el confinamiento por el positivo de Busquets previo a la Eurocopa. Sin embargo, no todo está perdido. Aún espera al anuncio de la sub-21 que se producirá a partir de las 12:45 horas de Luis de la Fuente, para quien ha sido una pieza clave en los éxitos de los últimos años como la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Loren

No obstante, quien sí que viste la camiseta del filial del Málaga CF y acudirá con el combinado nacional, aunque sub-19, es Loren Zúñiga. Una cita que ya se ha vuelto habitual. Estuvo con Santi Denia, el seleccionador, en dos partidos amistosos contra México en septiembre de 2021 y comenzó el 2022 formando parte del regreso a los entrenamientos.

El delantero del Atlético Malagueño estará concentrado del 20 al 30 de marzo en La Nucía y Benidorm para un minitorneo en el que se juega la clasificación para el XX Campeonato de Europa. Los dos partidos serán el 23 de marzo contra Austria (18.00 horas, Estadio Olímpic 'Camilo Cano') y el día 29 ante Dinamarca (18:00 horas, Estadio Guillermo Amor).

