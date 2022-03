Natxo González ha elegido en el Málaga CF: al banquillo Paulino, Kevin, Antoñín y Ramón

Quedan 11 partidos para que la temporada llegue a su final. La vida en LaLiga SmartBank se juega en algo más de dos meses y, aunque el futuro es más esperanzador, el descenso sigue apretando al Málaga CF con esos siete puntos de distancia. Sin embargo, Natxo González ya ha elegido a sus futbolistas de confianza para disputar las finales que se presentan.

Los de Martiricos han encontrado una pequeña racha de aire fresco. Suman tres jornadas consecutivas sin perder. Sí, son dos empates y una victoria, pero esta secuencia no se producía de forma parecida desde el mes de octubre: triunfos contra Fuenlabrada y Lugo e igualdad en el marcador frente a Valladolid, Zaragoza y Huesca. No obstante, lo más llamativo es que hasta siete jugadores han repetido en el once inicial contra Cartagena, Amorebieta y Ponferradina: Dani Barrio, Lombán, Víctor Gómez, Jozabed, Aleix Febas, Álvaro Vadillo y Brandon.

Es más, otros jugadores podrían estar en esta lista. El caso más claro es Alberto Escassi. El paleño no pudo jugar en Lezama al cumplir sanción por el segundo ciclo de tarjetas amarillas, una de las razones de aquella defensa con tres centrales. Peybernes, Juande y Jairo también podrían haber estado en el terreno de juego en esta secuencia de encuentros, pero las molestias físicas les impidieron estar en algunos de ellos. Los zagueros continúan lesionados y su evolución marcará la disponibilidad para la final en Fuenlabrada.

Sin embargo, otros futbolistas con más peso antes de la llegada del técnico vitoriano o a principios de temporada parece que han desaparecido del once titular. Por lo pronto, no han estado estas tres últimas semanas. Paulino, Kevin, Antoñín y Ramón. Cuatro casos que en algún momento del año han tenido poder de decisión en el campo y que ahora podrían no tener la confianza total del entrenador para salir de inicio.

Son casos complicados. El que más lo está siendo desde el comienzo de 2022 es el de Paulino. El asturiano comenzó el año dando la primera victoria como visitante con un gol ante el Alcorcón. Desde entonces, poco más. Ha sido baja en algunos partidos por molestias físicas y su adaptación a la dinámica con Natxo González no está siendo fácil. Jugó como titular contra Zaragoza, Almería y Real Sociedad B, ninguna victoria, y ahí acabó su titularidad. Su papel ha sido testimonial en los dos últimos encuentros (50 minutos) para un jugador de su clase. Es más, ha tenido alguna que otra mala cara por parte de compañeros y pitos de la afición.

Kevin comenzó levantando al público de sus asientos y ahora son muchos los que se preguntan dónde está. El futbolista fue una chispa de alegría para el juego del Málaga CF, pero, como le ocurrió al equipo, su nivel fue bajando. Además, se vio perjudicado por las constantes faltas que le ocasionaron dolores en su tobillo. A pesar de ello, no ha encontrado ritmo, solo ha sumado 101 minutos en tres partidos. No ha pisado el campo en ninguno de los últimos tres encuentros. Aunque el técnico ha reconocido que es mejor que cuando llegó y que tiene que seguir trabajando para demostrar.

Antoñín y Ramón comenzaron siendo hombres importantes para el cuerpo técnico. Trataron de devolver al primero a su mejor estado, mientras que el segundo fue el timón del centro del campo. Sin embargo, ambos tienen en común que se han visto perjudicados por el buen momento de Vadillo y Febas. Los malagueños han acumulado 33 y 16 minutos, respectivamente, en los tres partidos en los que el equipo no ha perdido. Es más, con ninguno contaron para intentar dar el golpe de suerte a la Ponferradina.

Además de estos cuatro, hay un quinto nombre que no sorprende: Sekou Gassama, un futbolista que ha fracasado en su travesía por la Costa del Sol. Al menos futbolísticamente. Su complicado estado físico y su falta de regularidad han creado un agujero en la punta difícil de tapar. A pesar de las lesiones, ha estado disponible para Natxo González en 6 de los 7 partidos. Aunque lo cierto es que ha entrado el campo en dos (Mirandés y Almería) en los que sumó tan solo 20 minutos.

Renacidos

Sin embargo, hay tres jugadores que se han ganado por completo la confianza de Natxo González estas jornadas: Jairo, Aleix Febas y Álvaro Vadillo. Han pasado a ser futbolistas de mucha confianza para el entrenador. Aunque lo cierto es que ahora están dando el nivel que se esperaba de ellos. Cómo cambia la vida en apenas un mes cuando parecía que la ilusión con los cedidos se había apagado.

El ejemplo más claro es el del balear. Ha cogido el eje de la medular y ha devuelto el buen fútbol al Málaga CF. Acompañado de Jozabed y de Escassi, ha sido clave en la evolución que ha tenido el equipo en estos tres partidos. Ha jugado 6 de los 7 encuentros (65.71 minutos de media) con la plena confianza de Natxo González, ya que se conocían del paso por Zaragoza.

Quien también ha recuperado el protagonismo es Álvaro Vadillo con dos asistencias y con brillo en el ataque de los últimos encuentros. El gaditano está cada vez más cerca de recuperar su mejor versión. Tanto es así que ya ha vestido más la camiseta malaguista que la del Espanyol en una temporada y media: 326 minutos frente a 238.

El tercero ha protagonizado una temporada irregular. Jairo ha dado una de cal y otra de arena en cada partido que ha disputado. Aunque parece ser de la seguridad del técnico vitoriano. En Amorebieta no pudo estar por lesión, pero sí que lo hizo en los empates frente a Cartagena y Ponferradina. Con la baja forma de Paulino, parece ser el dueño de la banda derecha y si está bien, dará mucho al resto de sus compañeros.

Por lo que son 11 los partidos que quedan en el calendario y 11 los futbolistas que defenderán el escudo del Málaga CF en el campo. Aunque Natxo González podría tener ya a sus hombres de confianza.

