Paulino le regala al Málaga CF la primera victoria como visitante (0-1)

Sí. No es una alucinación ni nada por el estilo. Ni tampoco es aleatorio que se haya producido en un campo que se llama Santo Domingo… y es que el Málaga CF no solo ha conseguido la primera victoria de la temporada como visitante un 3 de enero (0-1 ante el Alcorcón), sino que también ha vuelto a la senda del triunfo cuatro partidos después. Había mucho en juego, más por urgencia que por estado de ánimo tras el parón navideño, y la felicidad rebosará en el sueño de muchos sabiendo también que en los próximos días podría retirarse la sanción de la FIFA.

Uno de los objetivos de José Alberto, según comentó en la rueda de prensa previa al partido, era recuperar a ese equipo con presión adelantada y uno de los máximos rematadores. Poco se pareció el juego a esa idea en un conjunto que volvió a estar 45 minutos sin tirar a puerta. Suele ser ya habitual y sin goles no se ganan los partidos. Además, siendo el rival el colista y tú un equipo que quiere aspirar con mucho más que esa posición de mitad de tabla.

Un muy bien plantado Alcorcón no dejó que el Málaga CF pasara entre líneas o también sirve la versión de que los visitantes no supieron en ningún momento cómo superar el planteamiento local. No sirvieron los balones en largo, tampoco el juego en corto y la agonía fue constante hasta el final. Solo Paulino, en un momento de iluminación en el rechace de un córner, fue capaz de derribar la muralla rival para conseguir la victoria.

El inicio de la primera parte del Málaga CF fue del color de su camiseta negra y es que el equipo demostró por qué busca lo que busca en el mercado de invierno. La defensa estuvo bien, pero lo que faltó volvió a ser ese pase definitivo entre líneas. No obstante, el equipo notó a Ramón en la salida de la pelota desde atrás, aunque no suficiente en la posesión efectiva hacia delante. Los futbolistas no estuvieron precisos en los desplazamientos en largo y se hizo muy difícil que Chavarría pudiera controlar algún balón.

No obstante, el partido cogió ritmo a partir del minuto 30 para gracia del público, no por mucho. La conexión entre Paulino y Jairo le brindaron al equipo una de las primeras ocasiones de peligro que no tuvo culminación con un disparo. Y como suele ser costumbre en los últimos encuentros, por desgracia, un error defensivo estuvo a punto de costarle muy cara a la zaga blanquiazul con un remate de Juanma Bravo que se fue rozando el palo.

La vuelta del descanso no fue mucho mejor. Los jugadores malagueños dieron síntoma de cansancio y muchos de ellos volvían andando de una pérdida. Ismael Gutiérrez y Kevin fueron los primeros recambios de José Alberto para buscar algo de fútbol y desborde por las bandas. ¿Lo encontró? No. El partido siguió muerto. La posesión continuó siendo lenta y parecía que todo se iba a hacer interminable.

Gol

Pero si el Málaga CF intentó algo durante todo el partido fue esperar el error rival y tanto fue el cántaro a la fuente que lo consiguió. De una manera impensable, debido a los centímetros de más que tenía el Alcorcón, Paulino remató en la salida de un saque de esquina para lograr el gol que adelantara a los blanquiazules en el marcador en la única ocasión de los visitantes.

No obstante, no todo estaba acabado y el técnico asturiano sustituyó al héroe para dar entrada a Cufré y frenar las intenciones ofensivas locales. La primera lejos de La Rosaleda no iba a llegar de manera holgada. El sufrimiento fue el mejor aliado del equipo frente a un conjunto madrileño que se sabía muy superior y solo Dani Martín con una parada espectacular fue capaz de detener cualquier opción de empatar.

Así que el objetivo está cumplido y las alegrías son alegrías. Pero esta noche deberían relativizarse después de un partido en el que el Málaga CF estuvo falto de ideas, de juego y pidió la hora ante el colista de la categoría. La primera victoria de la temporada fuera de casa no iba a llegar tan fácil. Al menos la afición que viajó a Madrid sí se vio recompensada.

FICHA TÉCNICA

AD ALCORCÓN: Dani Jiménez; V. García (Hugo Fraile, 42’), C. Hernández (Lucho Vega, 82’), David Fernández, Gorosito; Al Badaoui (Aguilera, 60’), Juanma Bravo (Óscar Arribas, 60’), Moyano, C. Bellvís; J. Hernández (Marc Gual, 74’), Xisco.

MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Ismael Casas, Javi Jiménez; Escassi, Ramón (Loren, 92’); Jairo (Ismael Gutiérrez, 59’), Paulino (Cufré, 87’), Antoñín (Kevin, 59’); Chavarría.

GOLES: Paulino (80’)

ÁRBITROS: Sánchez López. Pérez Pallás (VAR). Amonestó con tarjeta amarilla a Chavarría (9’), Juanma Bravo (17’), Jairo (57’), Dani Jiménez (58’), Ismael Gutiérrez (61’), Moyano (78’), Javi Jiménez (91’), Peybernes (93’), Gorosito (93’).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada de LaLiga SmartBank en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

