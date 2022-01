Año nuevo, ¿imagen nueva del Málaga CF como visitante?

El final de 2021 en el seno del Málaga CF no fue una fiesta para tirar cohetes y el principio del 2022, con el mantenimiento de la sanción de la FIFA por los impagos a Cenk Gonen, tampoco lo está siendo al no poder fichar por el momento. Por lo que el partido de este lunes frente al Alcorcón (21.00 horas/Movistar La Liga) supone una buena oportunidad para dejar atrás todos los malos presagios con los que terminó la primera vuelta.

El primer paso del nuevo año habrá que darlo lejos de La Rosaleda, donde aún no se ha conseguido la primera victoria de la temporada. El rendimiento de algunos futbolistas ha sido muy discutido y, aunque han estado las fiestas navideñas de por medio para calmar los ánimos, el club está sumergido en la peor racha de la campaña tras encadenar cuatro partidos consecutivos sin conseguir los tres puntos.

No obstante, no será una oportunidad fácil el revertir esta situación y es que es necesario recordar que el equipo tiene a algunos de sus integrantes en cuarentena por positivo en Covid-19, a otros que ya han dado negativo y podrían estar mermados físicamente tras estar diez días sin entrenar, y una enfermería que hasta hace pocas semanas estaba a rebosar. Parece que algunos de estos últimos podrían estar disponibles para este lunes. Aunque se espera que la recuperación sea paulatina y a finales de enero pueda estar el 90% de la plantilla en plena forma.

Juande, Luis Muñoz, Jozabed e Hicham no estarán ante el Alcorcón por sus lesiones. Brandon no ha podido viajar al cumplir sanción por el ciclo de tarjetas. Pero tampoco estarán ni Genaro ni Sekou Gassama de quienes no se ha comunicado molestia física alguna. Sin embargo, el entrenador asturiano recupera a algunos de sus hombres para volver a la convocatoria como pueden ser Kevin, Paulino, Ramón e Ismael Gutiérrez.

Más allá del estado físico, encontrar los tres puntos parece más que necesario para que el club de Martiricos pueda seguir anclado a esos puestos de play off. El partido del Málaga CF es el último encuentro de la jornada. Por los que los de José Alberto, aunque deben ganar por multitud de circunstancias, podrán saber lo que han hecho sus rivales y los puestos que subirán si consiguen ese primer ansiado triunfo fuera de casa.

El Rival

El equipo de la Costa del Sol juega este lunes contra el Alcorcón, el último clasificado de LaLiga SmartBank con 11 puntos en 21 partidos disputados, que no se encuentra ni mucho menos en el mejor momento de su historia. Tal es la situación que Fran Martínez es el tercer entrenador que se sienta en el banquillo madrileño esta temporada tras Juan Antonio Anquela y Jorge Romero.

Es el segundo peor local de la categoría, solo por delante de la Real Sociedad B. Tan solo ha ganado un partido en el Estadio Municipal de Santo Domingo (ante el Mirandés, 3-1). El resto de encuentros los cuenta por empate o derrota y el apartado en el que más sufre es en defensa, pues es el conjunto que más goles ha encajado en su propio campo. Es más, Fran Martínez tampoco podrá contar con algunos de sus jugadores que también se encuentran en cuarentena.

Este partido entre el Málaga CF y el Alcorcón ya se jugó en la primera vuelta con victoria blanquiazul gracias al gol de Alberto Escassi (1-0).

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Lombán, Javi Jiménez; Escassi, Dani Lorenzo; Kevin, Paulino, Antoñín; Roberto.

