El Málaga CF: sin remate, sin defensa y en la peor racha de la temporada

José Alberto, en la rueda de prensa previa al partido de esta jornada, comentó que esta primera vuelta iba a ser buena sin importar cuál fuera el resultado de este sábado. Pero hay varias cosas que ponen en duda esta forma de pensar: el Málaga CF mantiene una crisis con el gol, la defensa ha pasado a ser un verdadero dolor de cabeza y el equipo a día de hoy no tiene ni juego ni resultados. Muy lejos queda ese conjunto imbatible en La Rosaleda.

Los problemas que se demostraron este sábado son muy claros y suponen el verdadero reflejo de cuál es la situación actual. El Leganés, un equipo que estaba en un puesto inferior en la tabla, ha superado a los de Martiricos (0-2) en un baño de decisión en ataque y de contundencia en defensa, y ha dejado al aire cuáles son las cuestiones más graves que deben solucionar en el Málaga CF cuanto antes.

Falta de gol

El acierto en ataque es un problema que ya ha demostrado tener el equipo en muchas fases de la temporada. Los delanteros se vieron negados con los tantos desde el principio y era Luis Muñoz quien solapaba esa falta de pegada. Pero el centrocampista se lesionó y los tantos pasaron a ser de los centrales en los saques de esquina o de los pivotes defensivos. Y justo cuando empezaban a sonar las alarmas, varios goles de Brandon, Sekou, Antoñín y Roberto hacían regresar la calma.

Pero el problema ha vuelto a aparecer. El equipo no anotó ningún gol en Burgos, contra el Amorebieta fue en propia puerta, dos tuvieron lugar ante el Eibar (Gassama y Brandon) y ninguno frente al Leganés (el equipo jugó sin un '9' natural). Sin embargo, lo más grave no es la falta de puntería porque le puede pasar a cualquier equipo en cualquier partido. Es que el Málaga CF no disparó a puerta esta jornada. Sin goles no se ganan los tres puntos y una posible mejora en ese mercado de invierno puede ir hacia la punta.

Problemas en defensa

Otra de las cuestiones a resolver urgentemente es la defensa. Es evidente que la ausencia de Juande es notable, pero Peybernes, que era su compañero en la zaga, no está siendo ni la sombra de lo que era con el canterano. Es más. En los primeros nueve partidos que el Málaga CF disputó como local solo encajó tres goles. Mientras que los datos son escalofriantes en estos dos últimos (Amorebieta y Leganés): cuatro goles. Solo en La Rosaleda porque cuando se aleja de ella la cifra asciende a 21 en total.

No se quedan ahí. A la falta de contundencia se le está sumando la falta de comunicación. El Málaga ha cometido errores graves en estas últimas jornadas que se han resuelto con gol en contra. Este sábado fueron Dani Martín y Víctor Gómez, pero en Burgos hubo problemas con Escassi y Peybernes, ante Las Palmas entre Dani Martín y el francés y se podría seguir. Será otro trabajo a solucionar estas semanas.

Cuatro partidos consecutivos sin ganar

El Málaga CF que se conocía hasta hace unas semanas se fundamentaba en la imbatibilidad en casa para tapar las derrotas como visitante. Poco o nada queda de él en esta que se ha convertido en la peor racha de la temporada. El equipo perdió en Burgos, perdió en casa contra el Amorebieta, sacó un empate muy merecido de Ipurúa y ha vuelto a caer ante su afición contra el Leganés. Por lo que ya no vale con ser el peor visitante si se ha dejado de ser el mejor local.

Esta racha ya la vivió el conjunto blanquiazul hace no mucho, aunque fue un poco peor. El Málaga CF de Pellicer empató en Las Palmas (jornada 35) y no volvió a ganar hasta el último partido de LaLiga SmartBank contra el Castellón (jornada 42). La afición ya comenzó a reclamar la dimisión de José Alberto y se esperan semanas muy difíciles para solventar este momento que ya grita auxilio.

