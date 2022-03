El Málaga CF domina con su mejor fútbol ante la Ponferradina... sin gol (0-0)

Puede saber a poco después del dominio presenciado en La Rosaleda, pero lo cierto es que el Málaga CF acaba de sumar un punto muy importante ante el quinto clasificado de LaLiga SmartBank. Sufrió durante 20 minutos y jugó de dulce durante 70. El equipo vivió su mejor partido de la 'era González' ante la SD Ponferradina (0-0) sin conseguir la recompensa del gol, el calvario que lleva arrastrando durante toda la temporada. No obstante, volvió a sentirse perjudicado por los árbitros en una jugada que podría haber acabado en penalti sobre Brandon.

El Málaga CF jugó uno de sus mejores partidos de la campaña 21/22. La incógnita sobre el centro del campo se disipó rápidamente. Doble pivote de Escassi y Jozabed, encargándose de la construcción del juego desde más atrás, y Aleix Febas, el mediapunta creativo para filtrar pases hacia los delanteros. Con los tres dominó el equipo y cuando más acertados estuvieron, el resto de sus compañeros brillaron sin conseguir la recompensa del gol. Ahora que Juande también se ha lesionado, será difícil que esa medular cambie.

Ahora bien. Ha seguido siendo un equipo fiable en defensa. A pesar de no contar durante gran parte del encuentro con sus centrales titulares, Lombán y Andrés Caro se mantuvieron con seriedad y frenaron muchas de las malas intenciones de la Ponferradina. El reto no era fácil. Los de León se presentaban en la Costa del Sol como uno de los rivales más peligrosos en ataque. Aunque recuperaron, superaron los duelos en ataque y solo necesitaron un gol para confirmar esa superioridad que no se pudo demostrar en el resultado.

No obstante, el inicio estuvo cargado de sufrimiento. El Málaga CF vivió uno de los mayores asedios sufridos en los últimos partidos. La Ponferradina protagonizó un aluvión de llegadas que la defensa logró detener a duras penas. Tal fue el nivel, que los visitantes tiraron dos veces a puerta en los seis primeros minutos. Uno de ellos acabó en palo y parada de Dani Barrio. Y siguió, pero sin llegar a consumar ese control con más ocasiones claras. Sin embargo, todo cambió a partir de la mitad del primer período con una de las peores noticias: Juande se ha vuelto a lesionar. El cordobés sintió molestias en su pierna tras una carrera exigente y se tuvo que marchar al banquillo.

A pesar de ello, el dominio del equipo fue de lo mejor visto desde la llegada de Natxo González. Los blanquiazules frenaron el avasallamiento leonés con buen fútbol y posesión con gran protagonismo de Víctor Gómez por la banda derecha. Los extremos volvieron a ser importantes en la construcción del juego, pero solo faltó el gol como otros tantos días. Ocasiones hubo de todos los colores, aunque sin remate certero para superar al portero rival. A pesar de ello, la última parte se convirtió en los mejores minutos de la 'era González'.

No obstante, la segunda parte no empezó con buenas noticias y no por demérito del equipo. Brandon remató al palo y no se quedó ahí, sufrió un agarrón del brazo, claro y evidente con las repeticiones, que el árbitro no vio y a quien el VAR no llamó para revisar la acción. Aun así, el Málaga CF no dio un paso atrás. Aunque la Ponferradina ocupa la quinta posición, el dominio local fue apabullante. Se hizo con la posesión, con el buen juego y grandes minutos. Álvaro Vadillo tuvo un disparo que se fue rozando el palo izquierdo.

La Ponferradina dio entrada a varios cambios que no revitalizaron al conjunto leonés. Los de la Costa del Sol siguieron con el balón y siguieron creando peligro, pero sin finalizar hacia la portería. Natxo González también incorporó a jugadores de refresco como Chavarría, Roberto o Javi Jiménez, pero ninguno de ellos tuvo éxito en la tarea de conseguir ese ansiado gol.

A partir del minuto 80, el Málaga CF entró en una fase del partido en la que se sucedieron los saques de esquina. En uno de ellos tuvo un disparo con peligro de Javi Jiménez tras despeje de un rival en el área. Sin embargo, en el resto de ocasiones siempre falló el último pase, donde no hubo acierto. Pero tan plácido no iba a ser el final. Hubo que contener la respiración con alguna ocasión rival en los últimos minutos a los pies de Yuri. Y poco más. El equipo suma que es lo importante y "su Liga" se juega el sábado en la finalísima contra el Fuenlabrada.

FICHA TÉCNICA

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Lombán, Juande (Andrés Caro, 34’), Cufré (Javi Jiménez, 77'); Escassi, Jozabed; Jairo (Paulino, 63'), Aleix Febas, Álvaro Vadillo (Roberto, 77') y Brandon (Chavarría, 77').

SD PONFERRADINA: Abedzadeh; Iván Rodríguez, Arias Copete, Alexandru Pascanu, Ríos Reina (Ricard Pujol, 13'); Agus Medina, Erik Morán, Cristian Rodríguez (D. Ojeda, 59'), J. Naranjo (Saveiro, 59'); Sergi Enrich (Yuri de Souza, 74') y Espiau (Miguel Baeza, 74').

GOLES: (0-0).

ÁRBITROS: García Verdura. Areces Franco (VAR). Sancionó con tarjeta amarilla a Ricard Pujol (62’), Andrés Caro (64’), Dani Ojeda (76'), Iván Rodríguez (89')

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga SmartBank en La Rosaleda ante 11.378 espectadores.

