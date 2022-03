Málaga CF-SD Ponferradina: la fe blanquiazul contra la certeza leonesa en Segunda

En Martiricos hace menos frío. La victoria ante el Amorebieta ha mejorado la moral del equipo, del club y de la afición. Aunque después de todo, ¿quién se atreve a aventurar lo que será el Málaga CF este sábado? Hace menos frío, sí, pero la SD Ponferradina (21.00 horas, Movistar La Liga) no es el equipo ideal contra el que eliminar por completo los complejos que han venido persiguiendo las últimas semanas. La fe y la certeza. La incertidumbre y la tranquilidad. Huir del descenso y continuar en el play-off.

No augura ser un encuentro sin sufrimiento y es que, aunque el equipo venga de ganar, la realidad sigue siendo que el descenso se encuentra a siete puntos. Durante el fin de semana en Lezama, el club de Martiricos era el que marcaba el límite de la permanencia. Ahora son dos equipos los que les separan de esa zona. Así que la euforia existe, pero la clasificación continúa presionando y las obligaciones son las mismas que hace tres semanas: ganar.

Para ello Natxo González recupera a Escassi, que cumplió sanción por acumulación de tarjetas (el segundo ciclo durante la temporada). No obstante, y como viene siendo habitual, la enfermería va teniendo integrantes nuevos cada semana. La ficha más importante que pierde el técnico es Peybernes. El central sufrió molestias en su gemelo que no le permitieron acabar el partido y que le tendrán apartado también este sábado. Los otros tres jugadores que no estarán en el campo de La Rosaleda serán Hicham, Genaro y Luis Muñoz.

Sin embargo, la novedad con la que asoma este encuentro es el desconcierto sobre la posible alineación que plantee Natxo González. ¿Repetir la fórmula de la defensa de cinco centrales o volver a la de cuatro? Más allá de qué jugadores poner, es la gran pregunta que sobrevuela en el cuerpo técnico. La ausencia de Peybernes y el regreso de Escassi son detalles a tener en cuenta. Aunque la idea del experimento en Lezama vino por las características de un equipo muy diferente al de esta noche. No obstante, el vitoriano ya ha decidido su particular plan.

Así que será un sábado complejo para sacarlo adelante. Un equipo es decimosexto y el otro es quinto. Las diferencias son evidentes, pero esto se trata de fútbol y poco se puede pronosticar a estas alturas en LaLiga SmartBank. El Málaga CF busca su segunda victoria consecutiva, algo que no consigue desde el mes de noviembre de 2021 con el Tenerife y Las Palmas. Por lo que ha llegado la hora. Será difícil

El rival

Nunca es un buen momento para enfrentarse a un equipo de play-off porque las casualidades no existen en una temporada que llega a su jornada 31. Sin embargo, la Ponferradina no visita La Rosaleda en su mejor momento de forma. El equipo de León no ha abrazado el 2022 con felicidad. En lo que va de año acumulan tres victorias, tres empates y dos derrotas en Liga, es decir, se les han escapado muchos puntos ante equipos de abajo como la Real Zaragoza o el Alcorcón. Aun así, se mantienen quintos.

¿Los principales peligros? Es el tercer equipo de LaLiga SmartBank en la relación disparos a puerta/goles marcados (14.93%) y tienen en la plantilla a grandes cabeceadores (ocho tantos). Aunque no es un equipo que presuma de tener a excelentes regateadores (quinto peor). Además, será un encuentro marcado por los reencuentros: regresan a Málaga, solo de visita, Erik Morán, Cristian, Kuki Zalazar e Iván Rodríguez.

El Málaga CF querrá borrar de la memoria aquella goleada de la primera vuelta en uno de los peores partidos de la temporada (4-0). Ahora vuelve un equipo más consolidado, pero con una debilidad y también virtud: los últimos 20 minutos. En esa franja, solo en 2022, recibieron goles del Ibiza y del Alcorcón para empatar y Tenerife del para perder. Sin embargo, también marcaron contra el Sporting, el Huesca y la Real Sociedad B para ganar. Por lo que la frase de que el partido acaba cuando pita el árbitro... hasta el final.

Opciones reales pocas, corazón y fe... toda la del mundo para seguir en dinámica.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Juande, Lombán, Javi Jiménez; Vadillo, Escassi, Jozabed, Brandon; Febas y Chavarría.

