El Málaga CF reacciona y coge aire con la victoria ante el Amorebieta (1-2)

No hubo ningún Okazaki que quitara el sueño. La esperanza se vistió de blanquiazul este domingo para despegar a su equipo de la zona de descenso. Tardó dos meses en llegar, pero ya está aquí la segunda victoria del año. El Málaga CF venció en su visita al Amorebieta (1-2) y lo hizo bien, marcando las ocasiones de las que dispuso y sabiendo sufrir cuando se vio obligado a hacerlo. Qué bien sabe después de tanto tiempo y qué bien sabe en estos momentos.

Costó conseguirla. La última vino en enero con la victoria ante el Alcorcón. Desde entonces, pocas alegrías ha protagonizado el equipo. Han sido muchos los rivales a los que se ha enfrentado el club malagueño en las últimas jornadas y el vacío había sido persistente. Hasta hoy. Por fin. Después de las derrotas del Fuenlabrada y del Amorebieta, son 10 puntos los que separan a los de la Costa del Sol de esos equipos del descenso. Aunque aún falta por jugar la Real Sociedad B. No obstante, crear con una victoria sobre la mano ya es más fácil.

Natxo González, obligado por las lesiones y por las circunstancias, planteó una nueva disposición con la que tuvo éxito. Aunque pareciera que iba a ser defensa de 4, Lombán se asentó como tercer central. El centro del campo lo ocuparon Febas y Jozabed, el sevillano un paso por detrás del balear. Mientras que Vadillo se alejó esta tarde de la banda para ocupar una zona más céntrica por detrás de Brandon y Chavarría. Aunque los que se vieron beneficiados por este sistema fueron los laterales con mucho más campo que recorrer.

La mayor presión la tenía el Amorebieta y lo demostró desde el principio con un conjunto mucho más volcado hacia el área rival. Las ocasiones fueron suyas: tres disparos de los locales frente a ninguno de los visitantes en los primeros instantes. Y el peligro casi siempre vino canalizado por Guruzeta, aquel jugador que ya se impuso en la primera vuelta. No obstante, pasados esos 20 minutos, el Málaga CF empezó a tener más posesión, principalmente por la banda derecha, aunque sin mucha velocidad.

Goles

Ninguno transformó las ocasiones en peligro y el fútbol es cruel porque el gol no siempre viene para quien más lo intenta. Y por suerte, esta vez cayó para el lado blanquiazul. Brandon provocó un penalti adelantándose al rival para forzar un contacto y él mismo lo anotó en el primer disparo a puerta del partido (31'). El séptimo del delantero y el segundo consecutivo para seguir en racha. Aunque esa racha positiva no la supo aprovechar el equipo ni tampoco el Amorebieta. La posesión era local, pero el partido seguía en un estado neutro.

No obstante, eso iba a cambiar pronto y para bien. Vadillo colgó un balón al área para que Juande, completamente solo, rematara casi a placer para poner a su equipo con un 0-2 de ventaja. La historia, en un principio, se puso muy favorable. Jugando con la ventaja, los de Natxo González cedieron el balón. De ahí que jugadores como Jozabed o Aleix Febas no tuvieran mucho protagonismo. No obstante, no todo iba a estar plagado de buenas noticias. Peybernes se tuvo que marchar del partido antes de tiempo por unas molestias musculares.

El conjunto blanquiazul ya pasó a defenderse con el balón y siguió manteniendo el orden en la zaga, a pesar del paso de los minutos. El equipo siguió junto, se replegó con acierto, aunque no consiguió sacar ventajas notorias en la salida del balón. No obstante, la película fue otra cosa. Es más, pudo caer algún gol más en un par de acciones en las que llegó Paulino con peligro, pero supieron aguantar y este domingo no apareció ningún Okazaki para amargar el sueño.

Aunque sí que hubo un Íñigo Orozko que amenazó la tranquilidad con un gol en el minuto 89 que solo sirvió para maquillar. Lo cierto es que el Málaga CF sí que se va con una sonrisa espléndida de esta final que suponía la visita a Lezama. Construir, desde ahora, será más fácil. No está todo hecho, solo ha sido un paso adelante, pero qué paso tan importante.

FICHA TÉCNICA

SD AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Óscar Gil, Nolaskoain, Luengo, Andoni López; Olaetxea (Sergio Moreno, 81'), Iker Bilbao (Mikel San José, 46'), Álvaro Peña (Javi Ros, 70'); Guruzeta y Koldo Obieta (Íñigo Orozko, 46').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Juande, Lombán, Peybernes (Ismael Casas, 66'), Cufré; Febas (Ramón, 90+5'), Jozabed; Álvaro Vadillo (Roberto, 66'), Brandon (Antoñín, 78') y Chavarría (Paulino, 66').

GOLES: Íñigo Orozko (89'); Brandon (31', penalti) y Juande (52').

ÁRBITROS: Álvaro Moreno. Javier Iglesias (VAR). Amonestó con tarjeta amarilla a Álvaro Vadillo (5'), Jozabed (45+6'), Guruzeta (45+6'), Febas (54'), San José (69'), Luengo (73'), Orozko (92'), Paulino (92').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga SmartBank en las instalaciones de Lezama campo 2.

