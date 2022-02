Antoñín, el revulsivo invernal del Málaga CF: la ilusión con Vadillo y Febas se apaga

El Málaga CF está viviendo el peor momento de la temporada. Una sola victoria en los últimos diez encuentros es la realidad que rodea el entorno del club. Un cambio de entrenador a mitad de temporada, salidas y entradas de jugadores en el mercado de invierno, cambios en los sistemas, dobles entrenamientos… nada parece cambiar y la oscuridad de la clasificación acecha. Tanto es así, que ni dos jugadores experimentados con grandes nombres han podido revertir la situación.

Quien está siendo la mejor noticia en estas duras semanas es Antoñín. El canterano, y futbolista cedido por el Granada, ha pasado a ser el mejor jugador en estos últimos partidos. Y eso que su futuro parecía estar lejos de La Rosaleda, según informó José Alberto en una de sus ruedas de prensa. No obstante, el futbolista salió hace unos días a desmentir esas palabras y a confirmar que nunca pidió salir del club que define como "mi vida". Ahora bien, a pesar de toda esta situación, es una gran noticia para los intereses del equipo visto su rendimiento.

Antoñín se ha ganado desde el principio la confianza de Natxo González, lo cual no le ocurrió con el exentrenador. No estuvo convocado en los encuentros ante el Sporting, por un proceso vírico y el Ibiza, ya sí por decisión técnica. En los últimos días del mercado de invierno llegaron varias ofertas. Su nombre apuntaba a ser una de las salidas blanquiazules pero, finalmente, no salió por unas razones u otras. Sin embargo, su permanencia ha sido más que positiva.

Jugó 28 minutos en el primer partido del nuevo técnico. Ya entonces demostró la garra y el carácter que se le pide a un futbolista de su categoría. Como recompensa al trabajo, regresó a la titularidad en La Romareda y certificó con un gol la apuesta de González. Es más, un tanto que tuvo potencia, regate, físico y calidad en el remate. Y ante los de Rubi no tuvo el mismo acierto de cara a puerta, pero sí que fue de los más entregados y de los que más perseveró en el Málaga CF.

La banda izquierda parece que, por el momento, tiene el nombre de Antoñín. La mejora del malacitano coincide, además, con el momento inestable que atraviesa Kevin Medina. Aunque solo ha marcado dos goles en LaLiga SmartBank, su estado de forma ha mejorado notablemente y es la única nota positiva en una nube cada vez más gris. El malagueño es la cara más visible y el verdadero refuerzo invernal para lo que queda de temporada.

Vadillo y Febas

Sin embargo, mientras unos crecen, con otros se apaga la ilusión. Álvaro Vadillo y Aleix Febas no parecen ser el revulsivo que el equipo necesita en el terreno de juego o hasta ahora no han contado con la oportunidad para demostrarlo. Es más, Natxo González no ha contado excesivamente con ellos. Solo el balear ha sido titular en dos encuentros. Fueron dos incorporaciones tempranas en el mercado, llegaron el 5 y el 7 de enero. Ha pasado ya más de un mes desde las llegadas y no han tenido el impacto que se esperaba de ellos.

Ambas son situaciones un tanto complejas. Aleix Febas, jugador cedido por el RCD Mallorca, llegó para subsanar las bajas del centro del campo y dar un salto de calidad. Su gran debut contra el Sporting ilusionó, pero desde entonces no ha ido a más. También se ha encontrado con el rendimiento de Ramón. El planteamiento había pasado a ser que los dos formaran pareja en la medular, pero las carencias defensivas terminaron haciéndolo imposible. El balear ha disputado de media 47 minutos en los cinco partidos en los que ha estado disponible, 0 ante el Zaragoza.

Las circunstancias de Álvaro Vadillo son ciertamente más complejas. El gaditano, procedente del Espanyol, llegó a una posición que ya estaba poblada: Kevin, Antoñín, Paulino y Jairo. Todos ellos han sido prioritarios para Natxo González. El perico disputó 17 minutos ante el Sporting, 31 contra el Ibiza, fue baja en la convocatoria para el Mirandés, 31 frente al Zaragoza y no salió en La Rosaleda ante el Almería.

Este sábado llega la Real Sociedad B de Xabi Alonso, un partido clave en el que habrá que conseguir la victoria, casi por obligación, para huir de la zona baja de la tabla. Si Natxo González sigue apostando por variar el once titular o en las sustituciones, podría presentarse una oportunidad para que Álvaro Vadillo y Aleix Febas den el rendimiento que de ellos se espera.

Sigue los temas que te interesan