El Málaga CF saca de La Romareda un empate para volver a sumar y coger confianza (1-1)

Esta tarde había que ganar y durante muchos momentos lo hizo, pero un error de Cufré agarrando a un rival de la camiseta acabó con cualquier aspiración de llegar a la victoria. El Málaga CF sacó ante el Real Zaragoza un empate que no le vale de nada a nivel clasificatorio y que le sigue manteniendo en la zona media-baja que le obliga a tener un ojo en los últimos equipos. No fue un gran partido, el equipo atacó poco en La Romareda, aunque una de las pocas que tuvo fue dentro gracias a Antoñín, y este empate no soluciona ningún tipo de problema.

El partido no fue gran cosa. El conjunto de la Costa del Sol volvió a dar más pases en campo propio que en el rival, solo remató dos veces a puerta y permitió que el Zaragoza realizara hasta 18 tiros durante el partido. Sin embargo, el partido sirvió para consolidar a Dani Barrio, quien realizó siete paradas en su segundo partido consecutivo tras la llegada del nuevo entrenador frente a las cero que hizo el guardameta rival. Es más, el conjunto local lanzó 11 saques de esquina y el Málaga CF despejó 29 balones. Una idea general del partido.

Tras llevar una semana completa con entrenamientos diarios e incluso dobles, el planteamiento de Natxo González empezó a notarse. La disposición en el campo de este equipo se pareció al Málaga 20/21 de Pellicer. El conjunto blanquiazul pasó gran parte del partido volcado en su propio campo. Fortaleció su defensa con las líneas juntas, pero no todos los jugadores bascularon a la hora de formar el contragolpe. Por lo que, en muchas ocasiones, Antoñín o Paulino y Roberto se veían prácticamente solos para encarar la portería contraria. El equipo no dispuso de posesión y el partido, por juego, pudo haber sido uno de los peores de la temporada.

El guardameta blanquiazul no estuvo falto de trabajo desde los primeros minutos con varios cabezazos que necesitaron de grandes intervenciones. Por lo que el Málaga CF ya estaba avisado y no aceptó las advertencias. Fue prácticamente imposible que hilaran una posesión con más de tres pases seguidos. Además, gran parte del juego se desarrolló en el campo del Málaga CF y no, precisamente, por méritos propios. Tras esos primeros 15 minutos, el control siguió siendo local, aunque sin grandes ocasiones de gol.

Sin embargo, tal y como y le había pasado en contra en otros partidos, el equipo visitante supo aprovechar su primera acción. Antoñín cazó el balón, con una conducción muy acertada logró sobreponerse a la presión física rival y a través un exquisito toque con su pie derecho anotó el tanto en el minuto 26. A pesar de ello, la primera parte siguió su curso con un control maño. El equipo no se echó hacia delante y siguió aguantando las ofensivas rivales. El Málaga CF siguió sin pausar el partido, sin ser el dueño de la posesión y sufrió en cada balón que colgó un exterior del Real Zaragoza.

La situación no cambió mucho. Los de La Rosaleda no fueron un conjunto que se viera superado, pero sí que se vio muy forzado en cada centro lateral. El Zaragoza llegó cada vez con más amenaza y, finalmente, pudo confirmar su superioridad con un penalti tras un agarre de Cufré a un jugador rival en el área (1-1, gol de Eugeni). Es más, la primera posesión combinativa, aunque sin peligro alguno, llegó en el minuto 64. Hasta entonces, llegar al campo del Zaragoza a través del pase fue un auténtico suplicio.

Pero el equipo no quiso perderle la cara al partido. Aunque a entrada de Febas y Vadillo no consiguió revitalizar. Cuando consiguió tener ventaja, con sus jugadores más veloces, pudo avanzar con facilidad. Sin embargo, al llegar a zonas de peligro parecía un equipo falto de ideas en ataque. Solo un contraataque, que acabó con ocasión de Paulino, pudo generar algún tipo de peligro. Pero poca cosa más. En cambio, el Zaragoza siguió generando ocasiones de peligro amenazando al guardameta blanquiazul. Tal fue el caso, que Dani Barrio acabó el partido con siete paradas durante todo el encuentro.

El Málaga CF lo siguió intentando, tanto en defensa como en ataque, pero el partido llegó a su final. El resultado no le sirve a ningún equipo para escapar de los puestos de descenso. Aunque si el cuerpo técnico quiere quedarse con una buena noticia, el planteamiento de Natxo González ya ha dado sus primeros frutos.

FICHA TÉCNICA

REAL ZARAGOZA: Cristian Álvarez; Alejandro Francés; Lluís López, Jair Jr, Chavarría; Francho (Vada, 80'), Petrovic, Eugeni (Jaume, 80'); Borja Sainz (Narváez, 46'), Álvaro Giménez (Iván Azón, 73'), Sabin Merino (Namo Mesa, 73').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Peybernes, Lombán, Cufré; Escassi, Ramón; Paulino, Jozabed (Aleix Febas, 60'), Antoñín (Álvaro Vadillo, 60'); Roberto (Brandon, 81').

GOLES (1-1): Antoñín (26'), Eugeni (64').

ÁRBITROS: Hernández Maeso. Areces Franco (VAR). Amonestó con tarjeta amarilla a Cufré (62'), Escassi (70'), Petrovic (83').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga SmartBank en La Romareda.

