Real Zaragoza-Málaga CF: solo vale ganar

Cada partido en LaLiga SmartBank podría ser considerado como una final. La categoría no da un solo respiro a nadie, no permite el más mínimo tropiezo. Sin embargo, el partido entre el Real Zaragoza y el Málaga CF de este sábado (18:15, Movistar La Liga/Vamos) podría considerarse de tal calibre cuando aún faltan 13 jornadas para llegar a la conclusión de la temporada. El único objetivo para huir de esos puestos de la zona media-baja es ganar. Quién se lo iba a decir a estos dos equipos hace 10 años.

La realidad ahora es otra muy distinta y el equipo de la Costa del Sol atraviesa una situación más que complicada. Ocupa la decimocuarta posición de la tabla, siete puntos por encima del descenso y a ocho del sexto que delimita la lucha por el ascenso. El conjunto blanquiazul solo ha ganado uno de los últimos ocho encuentros. Por lo que reencontrarse con la victoria es tan necesario como urgente. La competición no espera.

Esta ha sido la primera semana completa de Natxo González como entrenador, donde incluso dispuso el miércoles de sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde. Ha tenido la oportunidad de tratar con todos los jugadores y serán los mismos que conoció al llegar al equipo tras no incorporar a ninguno en el cierre del mercado invernal. Así que todo puede ocurrir este fin de semana.

Con respecto al once titular que sacará en La Romareda hay pocas certezas. Es más, ni el propio entrenador las tiene: "Puede ser muy diferente en cuanto a nombres y habrá cambios respecto al partido del Mirandés. Me interesa ver competir a los jugadores", declaró González en la rueda de prensa previa al partido.

Quien no estará es Juande, que sufrió una lesión muscular en el encuentro anterior, una baja más que sensible en una línea en la que no sobran jugadores precisamente. Tampoco podrán estar Chavarría, Hicham, Genaro y Luis Muñoz. No obstante, vuelven a la convocatoria Dani Martín, Dani Lorenzo, Álvaro Vadillo, Ismael Gutiérrez y Paulino. Sobre el debate de la portería no se quiso pronunciar, aunque confesó el técnico tener claro quién será el guardameta titular.

Así que, de nuevo, el Málaga CF llega a un partido en el que ambos equipos tienen la necesidad de conseguir los tres puntos. El Mirandés fue un rival que salió a morder desde los primeros instantes y los de Martiricos pudieron igualar la intensidad en muy pocos momentos del partido. Tras ese mal partido, todos han tenido una semana para corregir los errores. Pese a todo, ha llegado la hora de reiniciar en todos los aspectos. Ante el Real Zaragoza solo vale ganar.

El rival

El conjunto maño tampoco atraviesa ni su mejor etapa deportiva ni extradeportiva. Es más, es el primer equipo que está al borde del descenso. Ocupa el decimoséptimo puesto y solo le separan cinco puntos de la zona problemática. Para ello, se han reforzado con futbolistas como Jaume Grau (Osasuna), Lasure, Eugeni Valderrama (Arouca de Portugal) y Sabin Merino (Leganés).

Los datos del Zaragoza no son muy alentadores: es el segundo equipo al que más le cuesta anotar un gol (19 tantos en 24 jornadas). Sin embargo, es uno de los mejores a la hora de proteger su portería: 25 goles frente a los 38 que ha encajado el Málaga CF. Además, este partido supone el regreso de Natxo González a un estadio que conoce muy bien y a una plantilla que define así: "Es un equipo que, en casa, apoyado por su gente, trata de tener la iniciativa y es rápido en transiciones".

El partido de ida quedó 1-1 con goles de Brandon y Juan José Narváez. Otro empate en el encuentro de vuelta podría no ser suficiente para ninguno de los dos.

POSIBLE ONCE DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Ismael Casas, Peybernes, Cufré; Escassi, Ramón, Jozabed; Paulino, Sekou y Brandon.

