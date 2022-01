El Málaga CF protagoniza un nuevo descalabro defensivo ante el CD Mirandés (3-0)

La vida sigue igual y no es una buena noticia. En absoluto. Nadie esperaba un Málaga CF completamente nuevo cuando Natxo González solo ha dirigido dos entrenamientos, pero es que el equipo ha confirmado, por enésima vez, la fragilidad defensiva. Tres goles en cuatro remates a puerta del CD Mirandés (3-0), una cifra intolerable para un equipo que a principio de temporada aspiraba a mucho más de la zona baja de la clasificación, fueron suficientes para destruir cualquier deseo de ser un equipo fuerte atrás.

Aunque novedades no faltaron. Las primeras llegaron con el once titular. El sistema parecía un 4-3-3 y en defensa pasaba a ser 4-2-3-1 para juntar a más jugadores en el centro del campo a la hora de defender. La medular estuvo compuesta por Ramón, Febas y Jozabed, tres jugadores con mucho toque de balón y menos aptitudes defensivas. Mientras que la línea de ataque estuvo formada por Jairo, relativa sorpresa en el once, y Kevin con Brandon como delantero centro. Es más, el desconcierto llegó con la pareja de centrales: Escassi-Juande.

Lo que no fue una novedad fue la fragilidad en defensa. Cada acercamiento del conjunto de Lolo Escobar causaba sensación de peligro extrema. El equipo basculaba hacia las bandas con exceso, los extremos locales hicieron mucho daño a las espaldas y los jugadores malagueños pecaron de cierta pasividad e ineficacia para despejar. Lo cierto es que son ocho goles en contra en dos partidos. El mercado de invierno se cierra este lunes y una incorporación en este sentido no sería nada desacertada.

Todo el mundo estaba a la expectativa de cómo serían los primeros minutos de este nuevo equipo, pero nada se pareció a lo que ocurrió y sobre todo al cómo. El Málaga demostró que solo dos entrenamientos no habían sido suficientes para que Natxo González implementara los nuevos conceptos defensivos. En una acción contemplativa, la defensa simplemente observó cómo Roger Brugué controló un balón en el área para combinar con Sergio Camello y que el primero rematara completamente solo en el área pequeña. En solo tres minutos.

Podría haber sido un tropezón inicial y el equipo quiso hacer pensar así. Jairo fue una de las sorpresas iniciales. Aunque lo cierto es que el peligro llegó por su banda. Y la renta podría haber sido mayor si no fuera por la parada de Dani Barrio en el minuto 14 a Imanol que entraba a placer. Desde ese momento, los blanquiazules se hicieron con el control del partido. El equipo siguió llegando sin fortuna y cuando no eres eficaz en ataque, cualquier despiste en defensa se castiga. Otra vez en el área pequeña y sin marca, Sergio Camello marcó el segundo tanto del Mirandés antes del descanso.

El nuevo técnico habría planteado nuevas situaciones sobre las que trabajar y muchas que corregir. Sin embargo, seguro que no habría pensado en recibir un gol a los cuatro minutos de empezar. Solo cuatro tardó en volver a encajar el Málaga CF tras un pase fallido de Ramón en un disparo de Hassan desde fuera del área (49'). Los fantasmas de Ibiza, y todos los previos, volvieron a aparecer. Muchos de los jugadores dieron síntomas de desconexión, de no saber qué hacer con falta de entendimiento.

Los primeros cambios de Natxo González fueron Roberto y Antoñín por Jairo y Kevin. Las incorporaciones le dieron cierta frescura al ataque de sus compañeros. Oportunidades hubo, no demasiadas, pero el equipo de Martiricos solo disparó a puerta en dos ocasiones hasta el minuto 73. Ninguna supuso grandes amenazas para el portero rival que no tuvo que destacar prácticamente en todo el encuentro. Para aumentar las malas noticias, Juande y Brandon tuvieron que abandonar el terreno de juego por problemas físicos, dos hombres que hasta ahora han sido muy importantes para el equipo.

Pero nada más. Precisamente el Girona había perdido esta jornada y era una oportunidad clave de remontar en la clasificación. Era. Porque el equipo no remonta el vuelo y habrá que esperar al partido ante el Zaragoza para ver algún síntoma de mejoría por parte del Málaga CF.

FICHA TÉCNICA

CD MIRANDÉS: Raúl Lizoain; S. Carreira, Arroyo, Odei, Imanol; Meseguer, Oriol. Rey (Iago López, 33’), Álex López (Jon Ander Garrido, 64’); Hassan (Jorge Aguirre, 82'), Roger Brugué (Vicente, 82') y Sergio Camello (Riquelme, 82').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Escassi, Juande (Peybernes, 85’), Javi Jiménez; Ramón, Aleix Febas (Sekou, 85’), Jozabed; Jairo (Antoñín, 62’), Brandon (Hicham, 77’) y Kevin (Roberto, 62’).

GOLES: Roger Brugué (3’), Sergio Camello (39’), Hassan (49’)

ÁRBITROS: García Verdura. Trujillo Suárez (VAR). Amonestó con tarjeta amarilla a Oriol Rey (28’), Escassi (37’), Arroyo (92').

INCIDENCIA: Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga SmartBank en Anduva.

