Natxo González, nuevo entrenador del Málaga CF

Ya es oficial. Después de multiples conversaciones, el Málaga CF ha confirmado este jueves a Natxo González como nuevo entrenador del equipo hasta final de temporada con opción de una más. El vitoriano será el sustituto de José Alberto López, cesado hace solo unos días, y estará al frente del banquillo blanquiazul desde este mismo domingo en el partido contra el Mirandés. Por lo que el técnico se enfrenta con poca preparación a lo que será un encuentro vital para revertir la situación. Cuenta con experiencia en el Alavés, el Sant Andreu, el Zaragoza y el Deportivo de La Coruña, entre otros, y ha sido el que mejor se ha ajustado a las necesidades blanquiazules.

Es un fiel defensor del sistema 4-4-2, el utilizado hasta ahora por el asturiano y que mejor se adapta a las cualidades de la plantilla. Por lo que podría haber sido uno de los motivos por los que finalmente ha sido elegido. Además, conoce a Aleix Febas de la etapa de ambos en el Zaragoza. El jugador cedido por el Mallorca fue muy importante en el centro del campo del nuevo entrenador blanquiazul con quien jugó 43 partidos.

Natxo González es un veterano en los vestuarios. Comenzó su carrera en las categorías base del Alavés y fue en 2004 cuando dio el salto al Reus, donde estuvo un total de cuatro temporadas, alcanzando en una de ellas el ascenso a Segunda División B. Precisamente volvió en 2014 para iniciar su segunda etapa. Como experto en la materia, volvió a clasificar al club para la lucha por subir de categoría y en la campaña 15/16 consiguió el primer ascenso del Reus a Segunda División de la historia. Aunque no renovó.

Durante otros cuatro años, en los que sumó 130 partidos, pasó al Sant Andreu, equipo con el que consiguió también en 2008 el ascenso a Segunda División B y a punto estuvo de seguir mejorando de categoría, pero cayó en la promoción de ascenso. En la temporada 09/10 lo volvió a intentar sin éxito. El equipo fue campeón. Sin embargo, no llegó a más al tropezar, de nuevo, en la fase de promoción y en su última campaña en el conjunto catalán tampoco lo alcanzó.

Tras esa espina que le quedó, se marchó al Deportivo Alavés, no sin antes estar un año sin entrenar. Allí solo estuvo durante una temporada registrando 1.8 puntos por partido, su mejor cifra en el fútbol español. Continuó ejerciendo en Segunda División B y fue también campeón de la categoría. Por lo que logró el ascenso con el equipo blanquiazul. No obstante, no tuvo una gran despedida al dejar al club en las posiciones más bajas de la clasificación y lo destituyeron en plena temporada 13/14.

Tras finalizar su segunda etapa en el Reus, llegó al Real Zaragoza, otro de los equipos a los que clasificó para la fase de ascenso, esta vez en Segunda, con 71 puntos en los 42 partidos (22 victorias, 12 empates y 14 derrotas). Aunque también se desvinculó tras una única temporada, recalando en el Deportivo de La Coruña ese mismo verano de 2018. En el equipo gallego, quien regresaba a Segunda División tras el descenso, no triunfó. El club estaba, como cualquier gran equipo que baja, casi obligado a subir a Primera y a pesar de estar en la quinta posición, cuando la temporada aún no había acabado, un balace de 13 victorias, 15 empates y 6 derrotas no le sirvieron para mantenerse en el banquillo deportivista.

Pocos meses después, abandonó España y se marchó al fútbol portugués. Allí tampoco tuvo suerte con el Tondela, a quien dejó tras 34 partidos solo tres puntos por encima del descenso. Tras una sola temporada, cruzó el charco para ser en Bolivia el técnico del Bolívar, el que ha sido su último equipo antes de estar en Málaga. No obstante, según lo anunciado por equipo, cesaron al técnico por los malos resultados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, a pesar de ir primero en la competición nacional.

Tras su periplo en el extranjero Natxo González vuelve a España para remontar el vuelo de un Málaga CF que ocupa la decimocuarta posición en LaLiga SmartBank. Su suerte será la de todos.

